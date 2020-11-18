Артефакты времен блокады Ленинграда передадут музею ЗВО

Поисковые отряды Санкт-Петербурга и Ленинградской области передадут музею общевойсковой армии Западного военного округа уникальные артефакты, относящиеся к блокаде Ленинграда. Все они были найдены в ходе совместных экспедиций поисковиков и военнослужащих ЗВО на Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, поселке Красный бор и других территориях.

Среди вещей есть редкие экземпляры, которые советские бойцы в годы Великой Отечественной войны делали сами. Это котелки, ножи, деревянные ложки с надписями "За Ленинград!", "За Родину!", "Умираю, но не сдаюсь".

Кроме бытовых предметов, в музей поступят части вооружения - гильзы и патроны от ручных пулеметов ДП-27, осколки противопехотных гранат, части винтовок Мосина, останки советских шлемов, пистолетов-пулеметов и других образцов вооружения Красной армии.

Все эти артефакты члены отрядов Петербурга и Ленобласти обнаружили в ходе совместных работ с военными поисковиками. Прежде всего, это более 20 экспедиций "Вахты памяти-2020", в ходе которой нашли останки солдат, установили имена погибших, считавшихся пропавшими без вести, благоустроили около полусотни братских могил и мемориалов в Северной столице и Ленинградской области.