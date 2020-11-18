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18.11.2020 12:35
Рубрика: Власть

ЦИК предложил назначить Наталью Чечину новым членом избиркома Петербурга

Текст: Ксения Воронцова
В ЦИК РФ предложили назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса главу администрации Курортного района города Наталью Чечину. Соответствующее постановление будет направлено губернатору.

В сентябре ЦИК РФ признал неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии и выразил недоверие ее председателю Виктору Миненко. На прошлой неделе он был освобожден от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента/ТАСС
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"Мы пришли к коллегиальному мнению предложить для рассмотрения две кандидатуры на должность члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса и проголосовать за кандидата, который наберет наибольшее число голосов", - сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

Кроме Чечиной, которая получила в итоге девять голосов членов ЦИК, рассматривалась также кандидатура бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева (четыре голоса).

Постановление о назначении нового члена комиссии с правом решающего голоса издает губернатор Санкт-Петербурга с учетом предложений, поступивших от ЦИК.

Булаев в ходе заседания отметил, что недостатки в работе избиркома Петербурга носят системный характер на протяжении многих лет. Избирательная система города, по его словам, доказала свою неэффективность и требует модернизации в преддверии крупных выборов 2021 года.

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"Мы надеемся, что с приходом в состав нового члена комиссии, нового председателя комиссии нам все-таки удастся изменить настроение в самой избирательной комиссии, где эта разорванность на разные группы, находящиеся под влиянием разных людей, конечно, мешает, создает тревогу в преддверии 2021 года. Мы много сил за эти годы положили, пока результата нет", - заметил заместитель председателя ЦИК.

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