Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России

Дед Мороз отметил свой день рождения на вотчине в Великом Устюге и зажег первую в России новогоднюю елку.

День рождения Деда Мороза традиционно отмечается 18 ноября. Фактически с этого момента начинается подготовка к новогодним торжествам.

Главный новогодний волшебник получил поздравления со всей страны, правда, в отличие от прошлых лет сказочные персонажи поздравляли Деда Мороза не лично, а онлайн. Видеообращения к Деду Морозу прислали Баба Яга, карельский морозец Паккайне, Белозерская сударыня, Кот Ласковый из соседнего с Великим Устюгом Котласа.

Впервые трансляция праздника велась онлайн.

Сама вотчина Деда Мороза работает в обычном режиме и готовится к наплыву посетителей. Их ожидают значительно больше, чем в прошлом году. Правда, в этом сезоне из-за непростой эпидемической ситуации, на вотчине тоже ввели особые требования, например, чтобы зайти в дом Деда Мороза, требуется не только хорошее настроение, но также маски и перчатки. Среди новогодних украшений размещены боксы с санитайзерами.

На самой вотчине констатируют: иначе нельзя, и сейчас добрые гномы не только указывают юным посетителям путь в сказочные кабинеты Деда Мороза, но и подсказывают, когда нужно поправить маску.

В этом году дорога к главному новогоднему волшебнику стала значительно проще. Так, с 18 ноября из Котласа до Великого Устюга стала ходить электричка. В город главного новогоднего волшебника поезд прибывает в 11.30, обратно - в 22.00. Поезд стыкуется с поездами дальнего следования из Петербурга, Москвы и Воркуты.

В электричке по два вагона. Ожидается, что пригородные поезда в Великий Устюг будут ходить до конца января.

- В этом году всем очень хочется чуда, и взрослым, и детям. Я знаю, что если верить в чудо, оно непременно произойдет. Поэтому ставьте елки, готовьтесь к Новому году и берегите себя, - призвал россиян Дед Мороз.