Ноябрьским днем в горах Крыма люди выпустили на волю большую красивую птицу - белоголового сипа. На юг его привезли на автомобиле из далекого Архангельска. Когда открыли переноску, сип взмахнул огромными крыльями и полетел. Впервые за два года...

Вообще-то эти краснокнижные грифы обитают только в Крыму и на Кавказе. Однако летом 2018-го одного из них занесло аж к Белому морю. Изможденный сип сел на машину в дачном поселке и уже не мог взлететь. Ему грозила верная смерть, но архангельские зооволонтеры спасли гостя, а неравнодушные жители Поморья собрали средства на его возвращение в родные края.

"Ноев ковчег"

- Сип мигрировал больным, у него была инфекция. Потому и улетел так далеко на север, что уже ничего не соображал. "Навигатор" сломался. К нам Арли - так его назвали - попал в критическом состоянии. Он ни на что не реагировал, лежал у меня на руках, словно тряпочка. Мы выходили птицу и по согласованию с минприроды Крыма отвезли на полуостров, - рассказывает руководитель Архангельского центра помощи дикой фауне "Мата-мата" Елена Фокина.

Экзотический Арли - лишь один из сотен "выпускников" этой некоммерческой организации, в которой работают только волонтеры. Лишь за последний год они спасли 319 птиц и 60 млекопитающих. В центр привозят больных и травмированных диких животных со всего региона. Кто только здесь не побывал: лисы, белки, ежи, еноты, лебеди, ястребы, совы, дятлы, кукушки, чайки и даже тюлени - всех не перечислить.

Лис Кеша поступил с черепно-мозговой травмой: его сбила машина. Люди прикармливают диких животных на дорогах, думая, что делают добро. А звери теряют бдительность и попадают под колеса. Спасти Кешу, к сожалению, не удалось.

Ежик из Северодвинска пролетел несколько этажей по мусоропроводу, но выжил. Как он там оказался - то ли сам залез в пакет с мусором, то ли это была чья-то жестокая выходка - неизвестно. Ежа нашли в камере с отходами. Нерадивые хозяева кормили его неправильно, и в приют зверек поступил исхудавшим и с глистами. Волонтеры выходили его и выпустили в лес.

Бывает, в беду попадают и домашние животные. Один недекоративный кролик сбежал с фермы и всю зиму скитался по дачам. В беглеца даже стреляли, но раненому малышу повезло - попал в зооприют, где его вылечили, откормили и снова приучили к людям. После пережитого зверек шарахался от них, словно дикий...

Таких историй с фото и видео на странице центра в соцсети очень много. Поток пациентов не иссякает круглый год. "К нам в продуктовый магазин сокол залетел", "у автовокзала попугай сидит на заборе", "нашли на улице красноухую черепаху", - сыплются сообщения. А бывают еще сезонные пики: например, в начале лета массово поступают птенцы, а по весне привозят попавших в беду ластоногих обитателей Белого моря.

Каждый пациент проходит медобследование, ему подбирают правильный корм и обустраивают жилище. Все это обходится недешево.

"Друзья, нам тут белохвостого орлана привезли! Необходимо сделать рентген (500-600 рублей за снимок, нужны четыре), бакпосев (1800 рублей) и получить консультацию врача по лечению (1000-2000 рублей). Еще очень нужно много мяса и пеленок", - кидают клич волонтеры. И люди всегда помогают - деньгами или "натурой". Этот "Ноев ковчег" существует только на пожертвования.

Работа не для белоручек

Как у диких животных появились свои спасатели? Сначала был одноименный зоомагазин, в котором северянам старались привить культуру содержания экзотической фауны. Кстати, мата-мата - это южноамериканская черепаха с очень необычной внешностью.

- К нам стали попадать различные дикие животные с травмами и заболеваниями, - вспоминает Елена. - В Архангельске не было специалистов, которые могли бы ими заняться. Ветеринарные клиники в лучшем случае усыпляли таких подопечных. Мы никому не отказывали в помощи, и вскоре на нее стали уходить все ресурсы. Пришлось закрыть магазин и заняться спасением этих бедолаг на некоммерческой основе. Поступающие к нам птицы и млекопитающие чаще всего пострадали от рук человека: сбила машина, подстрелил охотник... Порой люди забирают дикое животное из естественной среды обитания, чтобы сделать из него домашнего питомца. А как ухаживать - не знают, и это приводит к болезням.

Главная цель волонтеров - вылечить зверька или птицу и выпустить на волю. Если кто-то уже не сможет выжить в дикой природе, его пристраивают к людям, которые умеют обращаться с братьями меньшими.

Работа с животными - не для белоручек: лечение, кормление, уборка... Самым тяжелым пациентам и детенышам требуется "нянька", которая будет с ними и днем, и ночью. Поэтому зооволонтеры часто буквально живут в центре. Такое выдержит не каждый, остаются только настоящие фанаты фауны. Обычно в центре работают шесть-восемь человек.

Помимо финансов и кадров, часто требуются новые помещения. Зооприют - не самый комфортный сосед и арендатор. За три года существования он сменил несколько адресов. Этой осенью волонтерам снова пришлось переезжать: старый дом, который они арендовали, пошел под снос. По новому адресу места будет гораздо меньше. Благо многих подопечных удалось пристроить в хорошие руки.

Самые нежные пациенты

Ежегодно с марта и до начала лета в акватории Белого моря находят истощенных и раненых гренландских тюленей и нерп. Порой бедствие терпят лахтаки - морские зайцы - и краснокнижные серые тюлени. Причины - судоходство и потепление климата. Без помощи ластоногие могут очень быстро погибнуть.

За сезон поступает в среднем 50 сообщений о попавших в беду морских обитателях. Так, в этом году на отмели Мезенского залива нашли изможденную молодую самочку тюленя. Местные жители пять дней делали с ней селфи, пока одна девушка не догадалась сообщить о находке в центр "Мата-мата". Волонтеры срочно выехали на автомобиле за тюленем и привезли его в Архангельск.

Другого тюленя-подростка нашли на железнодорожном переезде под Архангельском. Он прополз по путям несколько километров и совсем обессилел.

В центре пострадавших поместили в небольшой бассейн с водой и мелкой рыбкой. Молодежь постепенно окрепла, научилась охотиться. Но самочка Веснушка не выжила. С наступлением лета из-за теплой погоды у нее развилась инфекция. Тогда волонтеры, посовещавшись с учеными, решили срочно везти оставшегося тюленя к Белому морю.

- Увидев воду, он словно побежал к ней, быстро перебирая ластами, - улыбается Елена Фокина. - Несколько раз уткнулся в отмель, но быстро понял, что туда ему не надо, и поплыл в сторону моря.

По признанию волонтеров, ластоногие - самые нежные питомцы. Им требуются особые условия - бассейны, оборудование, отдельная территория и много свежей рыбы. Поэтому спасатели животных решили создать в Поморье специализированный реабилитационный центр для ластоногих - как в Петербурге и на Дальнем Востоке.

На пути к цели они написали два проекта. По первому из них - "Сохрани тюленю жизнь" - методом краудфандинга удалось собрать средства на приобретение земельного участка для строительства центра. Второй проект - "Помощь беломорцам" - предусматривает покупку оборудования, оплату корма и транспорта, обучение волонтеров. Он вышел в финал конкурса "Доброволец России - 2020", результаты которого станут известны 5 декабря.

Мифы

Зооволонтеры пропагандируют грамотное отношение к животным и развенчивают мифы о них. К примеру, многие норовят напоить ежа молоком и накормить фруктами - ведь в детских книжках его всегда рисуют с яблоком. На самом деле эти маленькие хищники должны питаться насекомыми и дарами леса.

Другой распространенный миф - одинокий лебедь умрет без пары, надо его как-то спасать от депрессии. Наука этого не подтверждает. У лебедей в этом смысле все как у людей: есть пара - хорошо, нет ее - проживут и так. Если на озеро прилетел лебедь-одиночка, трогать его не нужно.

Жертвами мифов становятся и птенцы-слетки. Люди часто ошибочно считают, что они выпали из гнезда и теперь пропадут. На самом деле не выпали, а вылетели, только пока еще мало что умеют. Если птенец выглядит здоровым, подбирать его не надо.