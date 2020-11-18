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18.11.2020 20:54
Рубрика: Власть

КС РФ велел уточнить закон о церковной реституции

Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Порядок передачи государственной или муниципальной собственности религиозным организациям должен быть прописан более тщательно. Такое решение принял Конституционный суд РФ, проанализировав положения действующего законодательства и жалобу Общины Православной Церкви Божией Матери Державная из Твери.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Получить здание в бессрочное пользование верующие не смогли на том основании, что в состав нежилого строения помимо занимаемых им помещений входили также мастерские и квартальный теплоузел, обеспечивающий теплоснабжение многоквартирных жилых домов. По иску властей последователей богородичного движения выселили, а помещения отдали Тверской и Кашинской епархии РПЦ. Оспорить действия местных чиновников со ссылкой на ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" община не смогла: суды посчитали, что недвижимым имуществом религиозного назначения закон считает только то, что было специально построено для обеспечения деятельности религиозных организаций, а храм заявителей - результат перепрофилирования. Представители общины в свою очередь полагают, что такой подход порождает для них несоразмерное ограничение на свободу вероисповедания. Оспариваемое положение также нарушает принцип равенства перед законом, поскольку ставит религиозные объединения в неравное положение в зависимости от того, было ли их здание изначально построено для религиозных целей или приспособлено для них.

Когда закон будет доработан с учетом решения КС, община может обратиться за компенсацией
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Конституционный суд РФ счел доводы представителей общины обоснованными. Как поясняется в решении, ФЗ о церковной реституции, как его часто называют, принимался "с учетом особых условий, в которых соответствующее имущество изымалось из религиозной жизни", поэтому при определении подлежащего передаче имущества религиозного назначения используется термин "построенное". Возможность передачи перепрофилированного имущества законом тоже предусмотрена, при этом указаны критерии, при которых передача в собственность невозможна, но возможно бессрочное использование. Однако ситуация в Твери оказалась в правовой лакуне: закон не позволяет однозначно определить правовой режим, если под религиозные цели используются помещения в здании, изначально для этого не предназначенном, но перестроенном законным способом и до вступления в силу соответствующих правовых норм.

Законодателю поручено устранить неопределенность. Но восстановить нарушенные права прихожан Общины Православной Церкви Божией Матери Державная будет очень сложно. Их храм передан другой религиозной организации, забрать его - значит опять обидеть верующих.

- Пересмотр дела не может привести к восстановлению прав заявителя, а то обстоятельство, что он и сам находился в положении лишившегося возможности пользоваться такого рода объектом, не дает оснований для иного вывода, - считают судьи, - поскольку принятие КС РФ постановления не должно приводить к увеличению неблагоприятных последствий правового регулирования, признанного не соответствующим Конституции РФ.

Поэтому после того, как закон будет доработан с учетом постановления по данному делу, община может обратиться за компенсацией. Ее форму и размер определит Арбитражный суд Тверской области как рассмотревший в первой инстанции конкретное дело.

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