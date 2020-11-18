Художник по металлу Данила Решетов отремонтировал козырек над входной дверью своего дома на Чкаловском проспекте. Хотя, если говорить честно, сделал новый по собственному проекту. Разрешение на благотворительность пришлось зафиксировать документально.

Доходный дом в стиле модерн на Чкаловском проспекте, 52, возведен в 1911-1916 годах, лицевой фасад украшен лепниной и оформлен коваными элементами. А вот вход на лестницу, где расположена квартира Данилы, - с боковой улочки Вишневского, где стены уже "без излишеств". Здание находится в зоне исторической застройки, но не имеет охранного статуса, что сильно облегчило Решетову хождение по инстанциям. Иногда процесс был виртуальным, но от этого не менее сложным.

- Процедура замены даже такой простой вещи, как металлический козырек, требует проекта, - рассказал мастер. - Его надо заказать специальной организации и затем согласовать. Разработка документации в моем случае обошлась бы от 100 тысяч рублей. Для дореволюционного дома с большинством коммунальных квартир сумма неподъемная, да и проблема не первой необходимости.

Компромиссным решением стал договор с ТСЖ на ремонт существующего козырька, одобренный на общем собрании собственников. Бюджет проекта составил 60 тысяч рублей - ровно половину от первоначальных расчетов. Деньги пошли на материалы, проект и монтаж - бесплатно.

- Висел просто кусок железа, - рассказывает председатель ТСЖ Сергей Бобков, - а Данила, как человек творческий, остро обращает на такое внимание. Ремонт козырька не значился в планах на этот год, но мы смогли изыскать резервы. Результат всем понравился, и жильцы других подъездов теперь тоже просят сделать для них нечто подобное.

Решетов тщательно готовился к работе: обошел всю Петроградскую сторону и Васильевский остров, изучил, как оформляют входы на старых домах и на новостройках в исторической зоне. Отметил для себя, что сложный бюрократический путь, который он выбрал, проходят далеко не все. Но собственный проект разработал со всей тщательностью, хотя и в довольно минималистичном стиле.

- Если бы были фотографии, я бы воссоздал как было - это по-честному, - рассуждает мастер. - Но архивных материалов я не нашел и сделал свой вариант. Со стороны Чкаловского проспекта сохранились кованые элементы у парадных лестниц, но делать, как там, - никаких денег не хватит. К тому же я понимал, что тут нужен более сдержанный подход.

Подобную работу "с нуля" Решетову уже приходилось делать во время учебы в Академии имени Штиглица: студентам полагалось вписать металлический декор в существующую архитектуру и сделать его не только красивым, но и функциональным. Поэтому Данила усилил металлическую крышу козырька ребрами жесткости и тщательно рассчитал угол наклона, чтобы вода не скапливалась, а уходила вниз по специальным стокам вдоль стен. Одновременно они служат и украшением конструкции, так же как и витые поддерживающие элементы. А на латунном креплении водостока к стене - клеймо мастера. Со временем краска немного сотрется, и оно будет сиять на сдержанном сером фоне. В установке помогали друзья. Привезли и собрали леса, смонтировали кронштейны, на них подняли крышу. Швы заделали герметиком, чтобы от влаги не страдали стены.

Основное направление работы художника по металлу Решетова - авторские ворота и балконы. "Не просто частокол", - отмечает мастер. Заниматься реставрацией или работами на исторических объектах ему пока не приходилось. Однако после того, как Данила облагородил вход в свой дом и об этом стало известно, он получил уже как минимум два аналогичных заказа. Для жилого дома на улице Репина хозяйка одной из квартир готова оплатить изготовление кованых перил на общем входе и металлических кашпо для своего балкона. Этот проект уже готов. А на улице Марата в историческом здании нет козырьков на входах со двора, хотя исторически они были. Здесь Данила Решетов собирается работать по фотографиям с обязательным согласованием всей документации.

А еще мастер хотел сделать предложение администрации Петроградского района - вместе отремонтировать козырьки жилых домов там, где это необходимо. Однако связаться с главным архитектором района так и не смог. Поэтому в ближайшем будущем вместе с Сергеем Бобковым представит идею муниципальным депутатам.

Кстати

Когда о работе кузнеца на благо родного дома стало известно, один профессиональный архитектор написал ему, что в подобных случаях - при глубоком входном проеме - козырек вообще не устраивался. Но Данила считает, что так лучше - и от дождя защита, и от сосулек в случае чего: "Тут же мои жена и ребенок ходят".