Доходный дом в стиле модерн на Чкаловском проспекте, 52, возведен в 1911-1916 годах, лицевой фасад украшен лепниной и оформлен коваными элементами. А вот вход на лестницу, где расположена квартира Данилы, - с боковой улочки Вишневского, где стены уже "без излишеств". Здание находится в зоне исторической застройки, но не имеет охранного статуса, что сильно облегчило Решетову хождение по инстанциям. Иногда процесс был виртуальным, но от этого не менее сложным.
- Процедура замены даже такой простой вещи, как металлический козырек, требует проекта, - рассказал мастер. - Его надо заказать специальной организации и затем согласовать. Разработка документации в моем случае обошлась бы от 100 тысяч рублей. Для дореволюционного дома с большинством коммунальных квартир сумма неподъемная, да и проблема не первой необходимости.
Компромиссным решением стал договор с ТСЖ на ремонт существующего козырька, одобренный на общем собрании собственников. Бюджет проекта составил 60 тысяч рублей - ровно половину от первоначальных расчетов. Деньги пошли на материалы, проект и монтаж - бесплатно.
- Висел просто кусок железа, - рассказывает председатель ТСЖ Сергей Бобков, - а Данила, как человек творческий, остро обращает на такое внимание. Ремонт козырька не значился в планах на этот год, но мы смогли изыскать резервы. Результат всем понравился, и жильцы других подъездов теперь тоже просят сделать для них нечто подобное.
Решетов тщательно готовился к работе: обошел всю Петроградскую сторону и Васильевский остров, изучил, как оформляют входы на старых домах и на новостройках в исторической зоне. Отметил для себя, что сложный бюрократический путь, который он выбрал, проходят далеко не все. Но собственный проект разработал со всей тщательностью, хотя и в довольно минималистичном стиле.
- Если бы были фотографии, я бы воссоздал как было - это по-честному, - рассуждает мастер. - Но архивных материалов я не нашел и сделал свой вариант. Со стороны Чкаловского проспекта сохранились кованые элементы у парадных лестниц, но делать, как там, - никаких денег не хватит. К тому же я понимал, что тут нужен более сдержанный подход.
Подобную работу "с нуля" Решетову уже приходилось делать во время учебы в Академии имени Штиглица: студентам полагалось вписать металлический декор в существующую архитектуру и сделать его не только красивым, но и функциональным. Поэтому Данила усилил металлическую крышу козырька ребрами жесткости и тщательно рассчитал угол наклона, чтобы вода не скапливалась, а уходила вниз по специальным стокам вдоль стен. Одновременно они служат и украшением конструкции, так же как и витые поддерживающие элементы. А на латунном креплении водостока к стене - клеймо мастера. Со временем краска немного сотрется, и оно будет сиять на сдержанном сером фоне. В установке помогали друзья. Привезли и собрали леса, смонтировали кронштейны, на них подняли крышу. Швы заделали герметиком, чтобы от влаги не страдали стены.
Основное направление работы художника по металлу Решетова - авторские ворота и балконы. "Не просто частокол", - отмечает мастер. Заниматься реставрацией или работами на исторических объектах ему пока не приходилось. Однако после того, как Данила облагородил вход в свой дом и об этом стало известно, он получил уже как минимум два аналогичных заказа. Для жилого дома на улице Репина хозяйка одной из квартир готова оплатить изготовление кованых перил на общем входе и металлических кашпо для своего балкона. Этот проект уже готов. А на улице Марата в историческом здании нет козырьков на входах со двора, хотя исторически они были. Здесь Данила Решетов собирается работать по фотографиям с обязательным согласованием всей документации.
А еще мастер хотел сделать предложение администрации Петроградского района - вместе отремонтировать козырьки жилых домов там, где это необходимо. Однако связаться с главным архитектором района так и не смог. Поэтому в ближайшем будущем вместе с Сергеем Бобковым представит идею муниципальным депутатам.
Кстати
Когда о работе кузнеца на благо родного дома стало известно, один профессиональный архитектор написал ему, что в подобных случаях - при глубоком входном проеме - козырек вообще не устраивался. Но Данила считает, что так лучше - и от дождя защита, и от сосулек в случае чего: "Тут же мои жена и ребенок ходят".