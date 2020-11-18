В этом году отловом бездомных собак и доставкой их на стерилизацию, а затем - возвращением на "родные улицы" поневоле вынуждены заниматься сами горожане - не только представители благотворительных организаций и волонтеры, но и обычные петербуржцы, которым не безразлична судьба брошенных братьев наших меньших. А что ожидает животных в будущем - пока вопрос.

Санкт-Петербург в последние 15 лет - образец города с гуманным отношением к бездомным животным. Последний отлов с последующим уничтожением как раз и был 15 лет назад. После чего в Петербурге перешли на совсем иной формат: собак отлавливали, доставляли в ветеринарную службу. Животного после осмотра врача кастрировали, прививали от бешенства, чипировали, вносили в базу данных, купировали кончик уха (чтобы можно было на расстоянии увидеть, кастрирована ли собака), размещали на три дня в пунктах передержки и в конечном итоге возвращали на место обитания. Так было каждый год. Работа велась за счет госбюджета. Только за пять лет такой работы не родилось порядка 200 тысяч никому не нужных щенков, которым (если выживут) было суждено пополнить уличные стаи.

Но в этом году бездомные собаки остались вне правового поля. С одной стороны, действует ФЗ N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (вступивший в силу в 2018 году), который четко предписывает: отловленных животных нужно либо отправлять в приюты на пожизненное содержание (или передавать новым владельцам), либо, если животное достаточно здорово, - возвращать обратно на улицу. Но, с другой стороны, еще в 2018 году петербурженка N обратилась в суд, сочтя, что такое возвращение собак на место обитания ставит под угрозу безопасность горожан. Что животные должны содержаться в приютах, а не разгуливать на свободе. Городской суд иск удовлетворил. Верховный суд в свою очередь оставил данное решение в силе. В результате финансировать отлов и возвращение собак на место обитания из государственных средств стало невозможно.

Что касается приютов, то их в городе 16, и все они частные. Мест в них катастрофически не хватает, так как уже исторически сложилось: приюты у нас - именно для пожизненного содержания (если, конечно, не удается найти животному нового хозяина).

Победителем тендера на оказание услуг по отлову много лет было ООО "Ветеринарный госпиталь". Этот госпиталь по другому госконтракту отвечал за кастрацию, вакцинацию от бешенства, чипирование бездомных животных. И эта система работала много лет.

В этом году ООО "Ветеринарный госпиталь" (да и никакая другая организация) не смог заниматься отловом. Только стерилизацией, чипированием, вакцинацией.

Как пояснила "РГ" Елена Мезенцева, заместитель генерального директора организации, в год их организация отлавливала порядка 1000 бездомных собак, кастрировала и чипировала - уже 2000. Тысяча собак попадали к ветеринарам не через отлов: их привозили представители благотворительных организаций, волонтеры, просто горожане, которых беспокоила судьба конкретного Шарика, обитающего возле магазина или стройки.

- Думаю, что и в этом году мы кастрируем, привьем и чипируем около двух тысяч собак. Контракта на отлов у нас нет, но на эти медицинские манипуляции остался. Нам очень помогли сами петербуржцы. Люди сами постоянно привозят к нам на эти манипуляции бездомных животных. А вот что будет в следующем году - неизвестно. Пока что тендеры не объявлены, - сказала Мезенцева.

Сейчас ведутся переговоры между управлением ветеринарии и комитетом по благоустройству о том, как именно будет вестись работа с безнадзорными животными дальше. Правительством города рассматривается вопрос об открытии двух приютов - уже государственных. Но подробностей, когда они откроются и на сколько мест, пока нет.

Но есть и большой плюс этого года: управление ветеринарии запустило долгожданный пилотный проект по кастрации бездомных кошек (исполнителем проекта также является упомянутый госпиталь). Планируется, что за год названные манипуляции проведут более чем 1300 кошкам. Приносят животных опять-таки волонтеры и обычные граждане.

Что касается себестоимости медицинских манипуляций (кастрация, вакцинация, чипирование), то для собак она составляет около трех тысяч рублей, для кошек - порядка 1600 рублей.

Сами ветеринары и зоозащитники едины во мнении: справиться с проблемой бесхозных животных можно только благодаря повышению сознательности владельцев домашних животных, и, соответственно, на эту ответственность должна быть нацелена законодательная база. И здесь очень важен пункт об обязательном чипировании. Чипирование, во-первых, поможет найти хозяина потерявшегося животного, во-вторых, позволит выяснить, кто все-таки выпускает животных на самовыгул, в-третьих, тогда будет проще выяснить, чья все-таки собака кого-то покусала.