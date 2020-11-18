Школьники Архангельской области начали изучать основы предпринимательства. Образовательную программу для учеников средних и старших классов запустил областной Дом молодежи.

За семь занятий будущим бизнесменам предстоит понять суть предпринимательской деятельности, оценить ее риски и выгоды. Школьники узнают, кто такие самозанятые, где взять стартовый капитал и как открыть свое дело.

В ходе обучения они будут выполнять домашние задания, а в итоге разработают и представят на суд специалистов свои бизнес-идеи.

- Каждый участник сможет почувствовать себя настоящим бизнесменом, - отмечает организатор программы Алена Демяненко. - С помощью экспертов школьники попробуют выбрать свою нишу, разработать идею, просчитать бизнес-план. Возможно, это поможет им определиться с будущей профессией, о которой в современном мире надо задумываться уже сейчас.

Из-за ситуации с коронавирусом обучение проходит в онлайн-формате, но в этом есть и плюсы: подключиться могут все желающие в любом уголке Поморья. Для этого надо пройти регистрацию на платформе GetCourse.

Программа стартовала в рамках областного проекта "Ты - предприниматель", который реализуется при поддержке агентства регионального развития.