Новости

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 20:30
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 20:16
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 20:09
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 20:00
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 19:54
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 19:33
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 19:08
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
Умерла актриса Любовь Румянцева 18:26
Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста 18:22
Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом 18:16
Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины 18:11
Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин 18:09
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников 17:57
Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро 17:48
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией 17:38
Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России 17:34
Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 20:22
Рубрика: Общество

Огневая точка

Александро-Невская лавра в блокаду была объектом стратегического назначения
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 260(8314)
В древлехранилище (музее) Александро-Невской лавры открылась выставка, посвященная 75-летию Победы, а также истории лавры в военное лихолетье. Часть экспонатов - копии, предоставленные двумя петербургскими музеями: Военно-медицинским и Института гематологии и трансфузиологии.
Возле могилы Александра Суворова в Благовещенской церкви лавры воины приносили присягу. Фото: Архив Александро-Невской лавры Возле могилы Александра Суворова в Благовещенской церкви лавры воины приносили присягу. Фото: Архив Александро-Невской лавры
Возле могилы Александра Суворова в Благовещенской церкви лавры воины приносили присягу. Фото: Архив Александро-Невской лавры

К 1941 году на территории старейшей в городе обители уже ничто не принадлежало церкви. Насельники были выселены еще в 20-30-х годах, церковная утварь разграблена, а помещения, в том числе храмы, переделаны под нужды новой власти. Так что удивляться, что повсеместно (свидетельство - фотографии того времени) были развешены лозунги типа: "Да здравствует вождь советского народа великий Сталин!" не приходится.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Артефакты времен блокады Ленинграда передадут музею ЗВО

На немецких фронтовых картах лавра была обозначена как объект стратегический, военный. И неспроста: в начале блокады лавру превратили в укрепрайон с девятью опорными боевыми точками, а Свято-Троицкий собор с его бесценными скульптурами работы Федора Шубина - в склад боеприпасов. В конце сентября 1941 года в помещениях Духовной академии и в Митрополичьем корпусе был открыт первый госпиталь N 1170, куда стали доставлять раненых бойцов и ленинградцев, пострадавших от бомбежек. В Феодоровском корпусе организовали бомбоубежище, а в библиотечном корпусе - центр переливания крови. Работали в лавре военного времени и другие службы, в том числе лесопилка и хлебопекарня. А некоторые помещения были отданы под жилье (чтобы обогреться, на дрова стали пускать могильные деревянные кресты с монастырского кладбища).

Лавра, превращенная в укрепрайон в центре Ленинграда, постоянно подвергалась обстрелам, рассказывает Роман Катаев, хранитель музея. Особенно пострадали здания, выходящие фасадами на Неву, и Митрополичий корпус (находившийся в нем госпиталь пришлось закрыть). Что касается объектов культовых, то больше всех был поврежден Свято-Троицкий собор. Пострадала даже золоченая сень над местом, где до гонений на церковь стояла рака с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Кстати, само место, где стояла рака, еще в начале блокады было превращено в небольшой патриотический мемориал, к которому перед отправкой на фронт приходили бойцы. Второй точкой, где в верности Отечеству клялись красноармейцы, стала могила Александра Суворова в Благовещенской церкви лавры. Возле захоронения установили знамена и транспаранты. О религии тогда не говорили. Но кто знает, какие чувства испытывали те, кому предстояло идти в бой - возможно, последний в их жизни?

Отдельный раздел связан с именем Александра Невского. Здесь плакаты военного времени, на которых князь-победитель провозглашает: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет". А также документы и орден Александра Невского, переданные музею родственниками одного из награжденных.

Еще один раздел посвящен танкам.

Фото: Сергей Николаев / РГ
Блокадная учительница рассказала о работе в осажденном Ленинграде

- Танки и лавра: что может связывать несовместимое? Рассказываю. Часть помещений монастыря в то время были заняты ЦНИИ-48 (впоследствии - "Прометей"). Этот секретный институт разработал совместно с Мариупольским заводом имени Ильича и Ижорскими заводами знаменитую литую танковую броню, которая применялась в том числе для танков КВ ("Клим Ворошилов") и Т-34, - поясняет Роман Катаев. - И вот еще одна связь с церковью: колонна танков Т-34 - "Димитрий Донской", на создание которой средства собирали верующие, была передана армии в 1944 году. Со стороны церкви в торжественном акте передачи колонны участвовал митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). А в 1920-х годах именно он был наместником лавры.

Отдельный раздел - письма и личные вещи фронтовиков. В том числе письмо с фронта родным от Андрея Достоевского - внука великого писателя (Андрей Федорович пережил войну, впоследствии был похоронен рядом с дедом, на кладбище лавры). Письмо с рисунками посвящено Дню Красной армии, который отмечали 23 февраля 1944 года в одном из детских садов. Среди рисунков есть несколько изображений мотоциклов. Как уточнил Роман Катаев, внук Достоевского увлекался мотоциклами и даже ездил судить мотоциклетные гонки в Павловск, где и встретил начало войны.

Есть в экспозиции письма родителям от воина Павла Муравьева. На одном из пожелтевших листочков слова: "Если буду жив - пришлю денег. Если нет - не ждите". Павлу Муравьеву не суждено было вернуться с войны...

Сейчас выставка занимает отдельное помещение. Но, как пояснил Роман Катаев, принято решение, что в дальнейшем она станет частью постоянной экспозиции музея.

Кстати

О защитниках города в Александро-Невской лавре напоминают и захоронения военной поры на так называемой Коммунистической площадке (перед входом в Свято-Троицкий собор). В том числе здесь могила Михаила Нефедова, начальника Ледовой дороги. Он погиб 24 мая 1943 года. Рядом захоронение Ивана Зубкова, метростроевца, руководившего сначала строительством метрополитена в Москве, а затем, с 1941 года, - Ленинградского метрополитена. Строительство прервала война, тоннели пришлось законсервировать, а Зубкову было дано задание наладить переправу на Невском пятачке. Под его руководством строились понтоны, по которым проезжали танки. Затем следующее задание: построить железную дорогу по льду. Погиб Зубков в 1944 году. Самолет, на котором он летел, был сбит немцами.

Памятка о блокаде - икона Богоматери Невская Скоропослушница (Свято-Троицкий собор). Во время войны образ находился в действовавшем в те страшные годы Князь-Владимирском соборе. К иконе подходили тысячи изможденных ленинградцев, прося, чтобы выжили дети, чтобы нашлись потерянные хлебные карточки. В блокаду икона получила название "Хлебная".

В регионах Общество История Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик