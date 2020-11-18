В древлехранилище (музее) Александро-Невской лавры открылась выставка, посвященная 75-летию Победы, а также истории лавры в военное лихолетье. Часть экспонатов - копии, предоставленные двумя петербургскими музеями: Военно-медицинским и Института гематологии и трансфузиологии.

К 1941 году на территории старейшей в городе обители уже ничто не принадлежало церкви. Насельники были выселены еще в 20-30-х годах, церковная утварь разграблена, а помещения, в том числе храмы, переделаны под нужды новой власти. Так что удивляться, что повсеместно (свидетельство - фотографии того времени) были развешены лозунги типа: "Да здравствует вождь советского народа великий Сталин!" не приходится.

На немецких фронтовых картах лавра была обозначена как объект стратегический, военный. И неспроста: в начале блокады лавру превратили в укрепрайон с девятью опорными боевыми точками, а Свято-Троицкий собор с его бесценными скульптурами работы Федора Шубина - в склад боеприпасов. В конце сентября 1941 года в помещениях Духовной академии и в Митрополичьем корпусе был открыт первый госпиталь N 1170, куда стали доставлять раненых бойцов и ленинградцев, пострадавших от бомбежек. В Феодоровском корпусе организовали бомбоубежище, а в библиотечном корпусе - центр переливания крови. Работали в лавре военного времени и другие службы, в том числе лесопилка и хлебопекарня. А некоторые помещения были отданы под жилье (чтобы обогреться, на дрова стали пускать могильные деревянные кресты с монастырского кладбища).

Лавра, превращенная в укрепрайон в центре Ленинграда, постоянно подвергалась обстрелам, рассказывает Роман Катаев, хранитель музея. Особенно пострадали здания, выходящие фасадами на Неву, и Митрополичий корпус (находившийся в нем госпиталь пришлось закрыть). Что касается объектов культовых, то больше всех был поврежден Свято-Троицкий собор. Пострадала даже золоченая сень над местом, где до гонений на церковь стояла рака с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Кстати, само место, где стояла рака, еще в начале блокады было превращено в небольшой патриотический мемориал, к которому перед отправкой на фронт приходили бойцы. Второй точкой, где в верности Отечеству клялись красноармейцы, стала могила Александра Суворова в Благовещенской церкви лавры. Возле захоронения установили знамена и транспаранты. О религии тогда не говорили. Но кто знает, какие чувства испытывали те, кому предстояло идти в бой - возможно, последний в их жизни?

Отдельный раздел связан с именем Александра Невского. Здесь плакаты военного времени, на которых князь-победитель провозглашает: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет". А также документы и орден Александра Невского, переданные музею родственниками одного из награжденных.

Еще один раздел посвящен танкам.

- Танки и лавра: что может связывать несовместимое? Рассказываю. Часть помещений монастыря в то время были заняты ЦНИИ-48 (впоследствии - "Прометей"). Этот секретный институт разработал совместно с Мариупольским заводом имени Ильича и Ижорскими заводами знаменитую литую танковую броню, которая применялась в том числе для танков КВ ("Клим Ворошилов") и Т-34, - поясняет Роман Катаев. - И вот еще одна связь с церковью: колонна танков Т-34 - "Димитрий Донской", на создание которой средства собирали верующие, была передана армии в 1944 году. Со стороны церкви в торжественном акте передачи колонны участвовал митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). А в 1920-х годах именно он был наместником лавры.

Отдельный раздел - письма и личные вещи фронтовиков. В том числе письмо с фронта родным от Андрея Достоевского - внука великого писателя (Андрей Федорович пережил войну, впоследствии был похоронен рядом с дедом, на кладбище лавры). Письмо с рисунками посвящено Дню Красной армии, который отмечали 23 февраля 1944 года в одном из детских садов. Среди рисунков есть несколько изображений мотоциклов. Как уточнил Роман Катаев, внук Достоевского увлекался мотоциклами и даже ездил судить мотоциклетные гонки в Павловск, где и встретил начало войны.

Есть в экспозиции письма родителям от воина Павла Муравьева. На одном из пожелтевших листочков слова: "Если буду жив - пришлю денег. Если нет - не ждите". Павлу Муравьеву не суждено было вернуться с войны...

Сейчас выставка занимает отдельное помещение. Но, как пояснил Роман Катаев, принято решение, что в дальнейшем она станет частью постоянной экспозиции музея.

Кстати

О защитниках города в Александро-Невской лавре напоминают и захоронения военной поры на так называемой Коммунистической площадке (перед входом в Свято-Троицкий собор). В том числе здесь могила Михаила Нефедова, начальника Ледовой дороги. Он погиб 24 мая 1943 года. Рядом захоронение Ивана Зубкова, метростроевца, руководившего сначала строительством метрополитена в Москве, а затем, с 1941 года, - Ленинградского метрополитена. Строительство прервала война, тоннели пришлось законсервировать, а Зубкову было дано задание наладить переправу на Невском пятачке. Под его руководством строились понтоны, по которым проезжали танки. Затем следующее задание: построить железную дорогу по льду. Погиб Зубков в 1944 году. Самолет, на котором он летел, был сбит немцами.

Памятка о блокаде - икона Богоматери Невская Скоропослушница (Свято-Троицкий собор). Во время войны образ находился в действовавшем в те страшные годы Князь-Владимирском соборе. К иконе подходили тысячи изможденных ленинградцев, прося, чтобы выжили дети, чтобы нашлись потерянные хлебные карточки. В блокаду икона получила название "Хлебная".