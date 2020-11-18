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18.11.2020 10:23
Рубрика: Власть

В Архангельской области построили нержавеющий мост

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Новый мост возвели взамен разрушенного паводком. Фото: Пресс-служба дорожного агентства "Архангельскавтодор" Новый мост возвели взамен разрушенного паводком. Фото: Пресс-служба дорожного агентства "Архангельскавтодор"
Новый мост возвели взамен разрушенного паводком. Фото: Пресс-служба дорожного агентства "Архангельскавтодор"

В Пинежском районе Поморья построили уникальный металлический мост через реку Юбра, который не будет ржаветь. При этом он не требует обработки против коррозии.

Как сообщили в правительстве региона, мост сделан из фасонного проката, изготовленного из особой стали, которая отличается повышенной стойкостью к атмосферному воздействию. Такая технология применена впервые в России - она стала доступна в стране в этом году.

Фото: Иван Малыгин/РГ
В Поморье построили новый мост

Обычно за 100 лет эксплуатации мостов затраты на их антикоррозийную обработку в 4-5 раз превышали стоимость самих сооружений. Новые материалы позволяют существенно сэкономить на их содержании.

При этом конструкция нового моста очень проста, он надежен и не имеет ограничений по грузоподъемности, отмечают строители. Новая технология будет использоваться и при строительстве других дорожных объектов Поморья.

Мост на дороге Пиринемь - Труфанова появился вместо разрушенного весенним паводком. Тогда сразу несколько деревень оказались отрезаны от "большой земли". Чтобы наладить сообщение, сначала построили временный мост, а затем нержавеющий постоянный.

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