В Архангельской области построили нержавеющий мост

В Пинежском районе Поморья построили уникальный металлический мост через реку Юбра, который не будет ржаветь. При этом он не требует обработки против коррозии.

Как сообщили в правительстве региона, мост сделан из фасонного проката, изготовленного из особой стали, которая отличается повышенной стойкостью к атмосферному воздействию. Такая технология применена впервые в России - она стала доступна в стране в этом году.

Обычно за 100 лет эксплуатации мостов затраты на их антикоррозийную обработку в 4-5 раз превышали стоимость самих сооружений. Новые материалы позволяют существенно сэкономить на их содержании.

При этом конструкция нового моста очень проста, он надежен и не имеет ограничений по грузоподъемности, отмечают строители. Новая технология будет использоваться и при строительстве других дорожных объектов Поморья.

Мост на дороге Пиринемь - Труфанова появился вместо разрушенного весенним паводком. Тогда сразу несколько деревень оказались отрезаны от "большой земли". Чтобы наладить сообщение, сначала построили временный мост, а затем нержавеющий постоянный.