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18.11.2020 14:49
Рубрика: Происшествия

В Калининграде задержали насильника, изменившего внешность

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде задержали 29-летнего гражданина Казахстана, который более 10 лет находился в межгосударственном розыске. На родине его признали виновным в совершении тяжкого насильственного преступления в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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Молодой человек попал в поле зрения правоохранительных органов еще в 2007 году, будучи несовершеннолетним. Совершив преступление, он попытался скрыться от правосудия. Предполагается, что беглец изменил внешность и прибыл в Россию по документам своего родственника.

В Калининградской области гражданин Казахстана жил без регистрации под вымышленным именем. Деньги он зарабатывал на стройках. Несмотря на все эти меры предосторожности, российским полицейским удалось установить местонахождение фигуранта.

Молодого человека задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области. Свидетели опознали злоумышленника по фотографиям. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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