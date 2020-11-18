В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом

ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса "ПАЗ", следовавшего по маршруту №10, произошло в городе Лодейное поле Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На месте происшествия выехала дежурная смена пожарной части. Как выяснилось, в момент ДТП в автобусе было 15 человек. Спасателями в ходе ликвидации последствий ДТП было извлечено тело погибшего пассажира. Тринадцать человек смогли выбраться самостоятельно через заднюю дверь автобуса. Еще одного пассажира, находящегося в тяжелом состоянии, из автобуса вызволили спасатели.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ленинградской области, из-за погодных условий вылет службы санитарной авиации оказался невозможным. Двенадцать пострадавших были доставлены в приемный покой Лодейнопольской больницы бригадами скорой помощи и попутными машинами. После врачебного осмотра и оказания помощи восемь пострадавших были отправлены домой, на амбулаторное наблюдение. Четверо госпитализированы: трое находятся в состоянии средней тяжести, одна женщина - в реанимации, ее состояние врачи оцениваю как тяжелое.

Для усиления медицинской помощи в Лодейнопольскую больницу направлены медики из больницы Тихвина, а также анестезиолог-реаниматолог и травматолог из Ленинградской областной клинической больницы.