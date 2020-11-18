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18.11.2020 12:06
Рубрика: Экономика

В магазинах Коми запретили продавать семгу с фиолетовым красителем

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)

Арбитражный суд Республики Коми запретил крупной торговой сети продавать чилийскую семгу, в составе которой обнаружен фиолетовый краситель. Представители ретейлера пытались оспорить это решение, утверждая, что рыба безопасна для потребителя, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

Партия мороженой семги из Чили весом 119,5 тонн прибыла в Петербург морем еще в середине января. Чуть больше тонны попала в сыктывкарские супермаркеты.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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В марте рыбой заинтересовались специалисты регионального управления Россельхознадзора, которые обнаружили, что в семге имеется кристаллический фиолетовый краситель, его концентрация небольшая, всего 2,06 миллиграмма на килограмм. Но в пищевой продукции этого красителя вообще быть не должно, поэтому Россельхознадзор провел проверку в одном из сыктывкарских супермаркетов на Октябрьском проспекте, нашел там 1228 килограммов семги и велел утилизировать.

Ретейлер с этим требованием не согласился и подал иск в Арбитражный суд Республики Коми. На судебных заседаниях представители торговой сети представили результаты анализов, согласно которым никакого красителя в рыбе нет. Но суд счел, что исследования проводились не уполномоченными лицами, поэтому результаты этой экспертизы не были приняты во внимание. В итоге Фемида доверилась результатам той, мартовской экспертизы и теперь ретейлер по решению суда все-таки должен утилизировать партию рыбы.

В этой истории остались две загадки: в какие регионы была поставлена остальная семга и есть ли там фиолетовый краситель.

В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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