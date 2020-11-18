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18.11.2020 13:46
Рубрика: Власть

В Новгородской области переименуют деревни, у которых есть "тезки"

Текст: Марина Ледяева

Новгородская областная дума рассмотрит предложения о переименовании нескольких деревень, у которых есть географические "тезки".

Фото: Виктор Гусейнов / "Комсомольская правда"
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Как следует из материалов на сайте областного парламента, переименовать населенные пункты предложили депутаты сельских поселений Хвойнинского района. Названия сразу нескольких деревень на его территории полностью совпадают, а это приводит к путанице при доставке корреспонденции и в других ситуациях. Так, в Миголощском и Кабожском поселениях есть деревни под названием Горка. Первую предлагается переименовать в Малую Горку.

На карте Остахновского и Кабожского поселений можно найти деревни Демидово. Чтобы их различать, кабожскую деревню назовут Малое Демидово.

В каждом из трех поселений - Анциферовском, Боровском и Звягинском - имеется деревня Новинка. Во избежание путаницы появятся Новинка Анциферовская и Новинка Боровская.

После рассмотрения вопроса областная дума направит документы о переименовании географических объектов на экспертизу в Росреестр.

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