В выборгском музее-заповеднике "Парк Монрепо" завершилось благоустройство территории.

Уже в следующем году знаковыми туристическими точками парка станут отреставрированный источник "Нарцисс", топиарный сад, мосты на "Елисейских полях", пирсы и долина "Розенталь".

Финальным аккордом стала высадка мха. В районе под названием "Край света" (между прудом "Боб" и хижиной Отшельника) на площади свыше 1,4 тысячи квадратных метров высажены несколько видов мха.

- Такой эксперимент осуществлен в России впервые. Ему предшествовало серьезное геоботаническое обследование - специалисты изучили ландшафт и выяснили, чем была покрыта земля парка во времена жизни его основателя - барона Людвига Николаи, - отмечают в правительстве Ленинградской области. - По оценкам специалистов, восстановление мохового покрытия займет не менее трех лет. Для обеспечения мха водой применили современные технологии - гидрогелевые гранулы.

Сейчас комплекс ремонтно-реставрационных работ в Монрепо выполнен на 80 процентов. В 2021 году здесь планируется благоустроить территорию вокруг Усадебного дома, продолжить работы по созданию оранжереи в Доме садовника. Также в следующем году будут открыты Главный усадебный дом и Библиотечный флигель.

Справка "РГ"

Реставрация усадебных домов и парковых сооружений в Монрепо продолжается с 2017 года. Стоимость проекта - почти два миллиарда рублей.