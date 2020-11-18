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18.11.2020 11:43
Рубрика: Культура

Пейзаж времени ковида

В Павловском парке запустят онлайн-экскурсии
Текст: Тамара Бжинава (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 259(8313)
Вдвое меньше, чем за прошлый год, - 750 тысяч человек посетили ГМЗ "Павловск" в 2020 году по состоянию на середину октября, сообщила Вера Дементьева, директор музея-заповедника. Несмотря на значительное падение доходов в период сложной эпидемиологической ситуации, сотрудниками "Павловска" разрабатывается идея проведения индивидуально сконструированных под нужды заказчика онлайн-экскурсий. Тем самым, уверена Дементьева, можно будут возместить часть убытков музея.
Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства
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Кроме того, в 2027 году отмечается 250-летний юбилей музея-заповедника, поэтому сейчас активно разрабатывается концепция развития ГМЗ. Планка у парка высокая: музейщики планируют вернуть заповеднику ту славу, которой он обладал во время работы Анны Зеленовой, восстановившей "Павловск" после войны. А благодаря смене статуса на федеральный (из подчинения комитету по культуре Санкт-Петербурга 8 мая он перешел под контроль Министерства культуры РФ), "Павловск" сможет реставрировать значительно большее количество объектов. В 2020 году планировалось начать обновление Павильона Трех граций, Розового павильона (сейчас там капитальный ремонт), а также Фонтана-фонаря, однако сегодня из-за недостаточного финансирования реставрация приостановлена. Не удалось найти средства и на реставрацию ансамбля Краснодолинного района (Елизаветинской павильон, павильон-руина, мост, каскад). Уже два года объекты законсервированы, и сегодня речь идет не столько о реставрации, сколько о значительном восстановлении объектов - "Чем больше отсрочка, тем больше утрата", - объясняет Вера Дементьева.

Запуск виртуальных прогулок позволит частично компенсировать потерю доходов музеем

Напомним, что уже несколько лет идет обсуждение проекта восстановления "второго сердца Павловска" - Музыкального вокзала, разрушенного в годы войны. Объект был первым постоянным концертным учреждением России, а в его зале вмещалось порядка 3000 зрителей - больше, чем в легендарном Ла Скала. Здесь выступали Иоганн Штраус, Сергей Прокофьев и Анна Павлова, Федор Шаляпин.

Тем временем

Сейчас работники Павловска готовятся к рождественским праздникам, подготавливают выставку "Мне улыбается Эрот". Искусствоведы собирают изображения с различных изделий декоративно-прикладного искусства. "Выставка будет человечной, но немного игривой, но Эрот шаловлив, куда тут денешься?" - предупредила директор музея-заповедника.

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