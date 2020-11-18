Санитарные врачи предлагают запретить разливать молочную продукцию в тару покупателей. Дело не только в пандемии коронавируса, в Роспотребнадзоре говорят, что если продавца можно обязать следить за чистотой тары, то к покупателю такого требования не предъявить, а значит, в случае отравления нет возможности выяснить, из-за чего произошло ЧП: молоко было некачественным или же на таре оказались бактерии.

Сегмент разливного молока в Петербурге находится, что называется, не на виду. Так сложилось, что предприятия, продающие такую продукцию, работают не на рынках или в магазинах. Молоковозы ездят по дворам по определенному графику, и наряду с легальными фермерскими хозяйствами есть и перевозчики, продукция которых вызывает большие сомнения.

В грязном грузовике, оббитом фанерой, стоят пластмассовые ящики. Внутри ведерки с творогом, холодильников нет. Рядом стоит жестяная бочка с разливным молоком. Какого качество, как хранилась продукция? Загадка. Грузовичок был обнаружен в одном из петербургских дворов сотрудниками комитета по контролю за использованием городского имущества (ККИ).

Владелец - не фермерское хозяйство, не СПК, а физическое лицо. Где он взял молоко и творог, внесены ли о нем данные в систему "Меркурий"? Все это остается за кадром.

Главная претензия, которая возникла к владельцу грузовичка, - торговлю он ведет во дворе и никакого разрешения на это у него нет.

Как говорят в ККИ, такие грузовички в Петербурге задерживают периодически. Дело заканчивается штрафами и разъяснительной беседой о том, что необходимо получать разрешение на торговлю.

Но чем конкретно торгуют в грузовичке, в комитете не знают. У ведомства нет полномочий вызывать санитарных врачей, изымать продукцию или отправлять ее на экспертизу.

В Петербурге работает по меньшей мере дюжина фирм, которые развозят молочную продукцию по дворам. У них разный статус.

- У нас есть все разрешения, в том числе и на то, чтобы реализовывать свою продукцию во дворах, - говорит Игнат Кущ, директор крупной сельскохозяйственной компании, которая продает таким образом молоко. - Мы начинали много лет назад с продажи молочной продукции в садоводствах Ленобласти, потом молоковозы стали ездить по дворам в Петербурге. Маршруты во дворах согласованы с комитетом имущественных отношений.

В Петербурге работает по меньшей мере дюжина фирм, которые развозят молочную продукцию по дворам

На линии каждый день работает не меньше двадцати машин.

По словам Куща, его компания продает пастеризованное молоко. Но за других производителей он не ручается.

Нет никаких гарантий, что в одном из молоковозов Петербурга не продают сырое молоко. А с ним все непросто. Его в Петербурге продавать можно. Но, как говорят в городском управлении Роспотребнадзора, реализация должна проводиться исключительно на рынках и продавцы обязаны информировать граждан, что молоко нужно прокипятить не только при употреблении в чистом виде, но и, например, при изготовлении домашнего творога.

- Пить сырое молоко опасно. В нем может оказаться патогенная микрофлора. Также при покупке молока из цистерны нет возможности проверить его на антибиотики и посторонние примеси. Такая проверка обычно проводится в лабораторных условиях при приемке сырого молока от фермеров на молокоперерабатывающих предприятиях. Также фермеры могут "бодяжить" молоко водой или нормализовывать растительным жиром, - перечисляет Юлия Осипова, управляющий партнер маслодельного завода.

В городском управлении Роспотребнадзора "РГ" сообщили, что в грузовичках вне пределов рынков может продаваться исключительно пастеризованная продукция. Требования к ней такие же, как и к магазинной, в частности, творог или сметана могут храниться только в холодильниках. Потребителей обязаны информировать о дате изготовления продукции, о ее составе. Если все эти требования соблюдаются, то ничего плохого в продаже молочной продукции во дворах санитарные врачи не видят. За исключением тары. В Роспотребнадзоре считают, что продавец должен фасовать эту продукцию в свои коробки и бутылки. Но пока это пожелание санитарных врачей не оформилось в нормативный акт, претензий к разливному молоку в ведомстве не имеют.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что жалоб на молоко, купленное во дворах, за последнее время не поступало. Тем не менее, учитывая, что некачественная молочная продукция может быть очень опасной, особенно для людей в возрасте и с хроническими заболеваниями, санитарные врачи советуют в случае любых сомнений отказаться от покупки молока во дворе и дойти до магазина. Мало ли что.