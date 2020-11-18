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18.11.2020 14:08
Рубрика: Культура

В Петербурге откроется выставка шляп маэстро Филипа Трейси

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Музея современного искусства Эрарта Фото: Пресс-служба Музея современного искусства Эрарта
Фото: Пресс-служба Музея современного искусства Эрарта

Увидеть своими глазами экстравагантные шляпки - творения маэстро Филипа Трейси, которого называют главным шляпником планеты, можно будет в Петербурге. 20 ноября в Музее современного искусства Эрарта откроется выставка "Маэстро Филип Трейси".

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Имя ирландского модельера знакомо знаменитостям и королевским особам по всему миру. Эксклюзивные работы для коллекций люксовых брендов, невероятные шляпы для клипов Леди Гаги и фильмов о Гарри Поттере, свадебная шляпка супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз, напоминающая нимб, - примеры достижений Филипа Трейси, которые принесли ему славу культового дизайнера в мире высокой моды. Среди почитателей таланта Трейси - правящая династия Великобритании, а также Сара Джессика Паркер, Мадонна и другие звезды.

Секрет успеха мастера - в его безграничном воображении и смелости, с которой он воплощает собственные идеи. Лебедь, голова лошади, лобстер, кисть руки, пепельница, телефон - любой объект может стать для него источником вдохновения. А что касается материалов и оттенков, то они могут быть самыми разными - вплоть до пластика и живых растений. Работы главного шляпника считаются не только изысканными предметами гардероба, но и музейными ценностями. Шляпки "от Трейси" есть в самых известных галереях.

Сам Филип Трейси говорит о своем творчестве так: "я трачу на каждую шляпу очень много времени, работаю до тех пор, пока мое творение не станет экстраординарным". Или: "Я люблю, когда шляпы заставляют сердце биться чаще и чувствовать себя на миллион долларов".

В 2015 году музей Эрарта проводил ретроспективную выставку Филиппа Трейси, которая побила рекорды по посещаемости. В свою очередь и Филип Трейси так проникся Петербургом и музеем, что принял решение сделать петербуржца и гостям города подарок - выставку шляпок на 10-летие Эрарты.

Экспозицию составят как хиты от дизайнера, так и модные новинки. Объединяет их одно: каждая является поистине произведением искусства.

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