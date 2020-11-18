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18.11.2020 11:03
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержаны похитители автомобилей Ford

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейскими Калининского района города задержаны похитители автомобилей Ford, причем во время обысков были обнаружены не только похищенные автомобили, но и большое число регистрационных знаков и документов на иномарки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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Предполагаемые похитители - мужчины возраста 40 и 41 года были задержаны по месту их жительства - во Всеволожском районе Ленинградской области. Выйти на их след силовикам удалось, расследуя уголовное дело, возбужденное на днях по статье 158 УК РФ (кража). Тогда в Петербурге, с проспекта Луначарского, был угнан Ford Fiesta. Эту машину нашли в поселке Рахья, где проживает один из задержанных.

Во время проведения обысков в гаражных кооперативах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, были обнаружены две машины Ford Focus (одна из них оказалась угнанной в конце октября с проспекта Ушинского). Силовики также нашли регистрационные номера, приспособления для взлома автомобилей, бланки договоров на куплю-продажу автомобилей.

Подозреваемые в преступлении задержаны по статье 91 УПК РФ.

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