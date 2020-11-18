В петербургском Доме журналистов обсудили будущее арт-публицистики

В петербургском Доме журналистов открылась выставка "АРТ-СТАРТ. Лучшие молодые художники. Премия СПб". Представители Академии изящных искусств имени Репина, Художественно-промышленной академии имени Штиглица, Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков и других культурных организаций и объединений северной столицы постарались отобрать лучшие работы творцов нового поколения.

Но одной только этой выставкой проект "Арт-журналистика. Взгляд в будущее", который проводят Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России, АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" и Некоммерческое партнерство содействия реализации культурных проектов "Искусство ХХI век", не исчерпывается. Его главная цель - наладить связь между художниками и журналистами, пишущими о культуре. Это процесс исключительно важен - ведь в итоге его восстановления возродится изрядно оскудевшее в последние десятилетия общение между мастерами искусств и теми, для кого они творят.

Не секрет, что случившиеся за последние тридцать лет экономические и политические потрясения в нашей стране оставили большое искусство практически вне повестки дня. Деградация и общего, и профессионального образования привели к тому, что из редакций СМИ исчезли и люди, способные толково, правдиво и ярко писать о прекрасном, и отделы культуры как таковые. Результаты плачевны. Если профессия театрального или музыкального критика еще как-то теплится, то выставки и вернисажи очень часто посещают юные создания со свежеиспеченным журналистским дипломом. А то и не посещают вовсе - потому что не представляют и не понимают, как писать про живопись, скульптуру, актуальное искусство. В результате среди профессионального медийного сообщества ходят байки типа: "Как писать про выставку? - А как про рванувшую трубу - что видишь, то и пиши".

В результате вне читательского или зрительского внимания оказываются законы и актуальные тенденции искусства, его смысл и личности художников. Которые, к слову, и сами часто не в силах внятно рассказать о своих творческих поисках и смыслах. Как "разговорить" их, как журналистам открыть для самих себя понимание прекрасного и научиться писать интересные и профессиональные материалы, в то же время понятные массовому читателю - этому была посвящена панельная дискуссия, которая состоялась в Доме журналистов непосредственно перед официальным открытием выставки работ молодых художников.

Разговор получился острым и порой весьма эмоциональным. Диапазон высказываний и замечаний простирался от того, что журналистам "очень просто обидеть художника" до утверждения, что разговор "начинать надо со стороны художников - они должны вызывать интерес у будущих журналистов интерес ко своей профессии".

Общий подход все же удалось найти - журналистам, которые уже в ближайшем будущем будут писать об искусстве, необходимо найти язык, который понимали бы и читатели, и профессиональная аудитория. Этому должен помочь комплексный метод обучения профессии: участники дискуссии, среди которых были искусствоведы Светлана Грачева, Ксения Бандорина, Элеонора Глинтерник, профессор Высшей школы журналистики СПбГУ Марина Воскресенская, член-корреспондент Российской Академии художеств Андрей Блиок, директор музея Суворова Владимир Гронский, сошлись в том, что наиболее удачной практикой было бы сочетание искусствоведческого и журналистского образований. Но как этого достичь на практике? Один из реальных путей частичного смягчения проблемы озвучил председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих: в составе этой организации в перспективе может появиться отдельная секция арт-журналистики.

После завершения дискуссии организаторы предприняли первый и самый главный шаг: присутствовавшие на встрече журналисты городских изданий прямо на церемонии открытия выставки "АРТ-СТАРТ" смогли близко пообщаться с представленными на ней авторами и получить ответы на все возникшие вопросы.