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18.11.2020 18:41
Рубрика: Общество

В Поморье выбрали лучшие эскизы для сувенирных открыток о Севере

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В число победителей вошла работа Юлии Устиновой из Новодвинска "Лето на Белом море". Фото: Северодвинский молодежный центр В число победителей вошла работа Юлии Устиновой из Новодвинска "Лето на Белом море". Фото: Северодвинский молодежный центр
В число победителей вошла работа Юлии Устиновой из Новодвинска "Лето на Белом море". Фото: Северодвинский молодежный центр

В Архангельской области завершился региональный конкурс эскизов "Открытка: у Белого моря". Восемь лучших работ будут изображены на почтовых карточках, еще столько же украсят наклейки.

Как сообщили в администрации Северодвинска, на конкурс поступило 67 эскизов от молодых художников 14-34 лет из разных городов и поселков Поморья. Творческое состязание проводилось не в первый раз, но прежде в нем участвовали только авторы из города корабелов, а сама идея принадлежит Северодвинскому молодежному центру.

Фото: Alan Wilson/wikimedia.org
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В этом году конкурс открыток впервые стал региональным. Участникам предложили четыре темы: "Архангельская область глазами молодежи: северная природа, Белое море, достопримечательности", "Творчество", "Судостроение" и "Родина Ломоносова". Самой популярной стала первая тема.

Авторы открыток, переполненных любовью к Северу, использовали самые разные техники. Одна из работ даже нарисована на бересте. Эскизы оценивало жюри из профессиональных художников, дизайнеров и педагогов.

На победивших рисунках изображены "Баня в море" (по мотивам произведения Степана Писахова), тюлененок на льдине, девочка на берегу, северное сияние, ненецкая семья с оленями и Северодвинск. Самой юной победительницей стала 14-летняя северодвинка Кристина Цывилева с работой "Северное сияние".

Макеты сувенирных открыток уже отправлены в печать. Их будут получать участники различных молодежных мероприятий. Нарисованные сувениры с Севера наверняка разлетятся по разным уголкам страны.

Конкурс проходил при поддержке региональных властей в рамках областной программы по патриотическому воспитанию и молодежной политике.

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