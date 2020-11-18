В программу благоустройства Архангельска внесут коррективы

Как сообщили в администрации города, готовы и приняты четыре общественные территории, а также 13 дворов. Всего в 2020-м должны преобразиться 25 территорий. Их число удалось значительно увеличить благодаря дополнительному финансированию, выделенному городу по инициативе губернатора Поморья Александра Цыбульского. Эта сумма составила 143 миллиона рублей: они направлены на большие участки набережной Северной Двины и другие территории.
В общей сложности за год Архангельск получил на благоустройство 258 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов.
Среди завершенных объектов выделяется сквер имени 12-й бригады Морской пехоты возле культурного центра "Маймакса". Главной "фишкой" этой территории стала сцена для проведения концертов, конкурсов и других мероприятий.
У дома 28 по Партизанской улице в Северном округе детвору теперь радуют новые игровые комплексы, а всех пешеходов - обновленные тротуары. В сквере на Воронина, 32, заасфальтировали дорожки и установили урны. Аналогичную работу провели на пересечении улиц Воронина и Дачной: восстановили тротуар, обустроили детскую площадку, поставили скамейки и ограждение.
Напомним, что объекты для благоустройства выбирают сами горожане рейтинговым голосованием.
- На пяти из девяти общественных территорий, включенных в программу благоустройства этого года, работа еще продолжается, - отмечает глава Архангельска Дмитрий Морев. - По двум из них подрядчики укладываются в график, по остальным, к сожалению, можно говорить о срыве сроков. Например, работы по созданию спортивной территории с футбольным полем и площадками для баскетбола, волейбола и воркаута на Ленинской улице, 16, у Исакогорского детско-юношеского центра пока выполнены лишь на 35 процентов. Главная причина отставания - подрядные организации не справляются со взятыми на себя обязательствами.
На муниципальные конкурсы по благоустройству нередко заявляются компании, у которых недостаточно рабочей силы, техники, финансов. Не допустить их к торгам нельзя, поскольку закон стоит на защите конкуренции. Вместе с тем подобные организации могут столкнуться с дефицитом оборотных средств на обеспечение исполнения контракта, закупку оборудования, выплату зарплат. Подрядчик начинает искать деньги, а время идет. Отсутствие опыта, неумение выстроить работу по нескольким направлениям также мешают некоторым подрядчикам без нареканий и в срок завершить объект.
В любимом месте отдыха жителей округа Варавино-Фактория - сквере Грачева на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта - работы стартовали ударно. Но вскоре начались непонятные задержки: то оборудование не завезли, то что-то не успели сделать, то на большом объекте осталось всего два работника. А подрядчик, благоустраивающий Ленинскую улицу, ссылался на коронавирус, который не давал рабочим из другого региона вовремя взяться за дело.
Город держит проблемные объекты на самом строгом контроле. Туда регулярно выезжают представители администрации Архангельска, областного министерства ТЭК и ЖКХ, главы округов. Подрядчиков, срывающих сроки, вызывают на совещания по незавершенным объектам с участием всех сторон.
- Один из немногих рычагов воздействия на подрядные организации - возможность расторжения контракта. Но к нему надо прибегать в самом крайнем случае, когда уже нет никаких шансов на завершение объекта. Нерадивых подрядчиков могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Однако для этого требуется серьезное обоснование в виде совершенно невыполненных работ. Если они уже выполнены в достаточно большом объеме, город не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, - поясняет Дмитрий Морев.
По оценкам специалистов, у проблемных объектов есть шансы на завершение в этом году. Сомнения вызывает только территория на Ленинской улице. Напомним, в прошлом сезоне остался незавершенным лишь один двор в районе улиц Тимме и Воскресенской - в этом году город сам привел его в порядок.
Для того чтобы избежать подобных проблем в будущем, администрация Архангельска планирует изменить подходы к организации работ по благоустройству:
- Необходимо более тщательно готовить проектно-сметную документацию, - подчеркивает глава города. - В связи с этим сейчас идет углубленное изучение проектов благоустройства на 2021 год, при необходимости в них вносятся коррективы. Кроме того, рассматривается возможность укрупнения лотов, то есть выставления на аукцион сразу нескольких территорий для благоустройства. Это позволит привлекать к работе серьезных подрядчиков с большим опытом. В Архангельске есть организации, которым вполне по силам сделать город комфортнее и краше.
Фронт работ
В областном центре вовсю идет подготовка к следующему этапу благоустройства. В 2021 году преобразятся шесть общественных территорий в разных уголках Архангельска. Они стали победителями народного голосования. Город заключил контракты на разработку проектно-сметной документации, и половина проектов уже успешно прошла экспертизу.
В ноябре глава Архангельска Дмитрий Морев осмотрел все объекты. В их числе - территория возле Ломоносовского дворца культуры на улице Никитова, 1. Она расположена на въезде в округ Варавино-Фактория и считается его визитной карточкой, которая должна выглядеть соответственно. Здесь капитально отремонтируют торшерную линию, установят подсветку на Стеле Победы, обустроят пешеходные дорожки и восстановят газоны между ними, заменят старый тротуар из плит и проведут другие работы.
Не менее важный объект - сквер у Архангельского городского культурного центра, в котором с недавних пор устраивают выступления артистов под открытым небом. Через год там появятся оригинальные кованые скамейки, зеленые газоны, тротуары из брусчатки, торшерная линия и другие элементы благоустройства. Изюминкой не только сквера, но и всего привокзального микрорайона обещают стать настоящие солнечные часы.
В Ломоносовском округе должны преобразиться две территории. У дома 8 по улице 23-й Гвардейской дивизии и на Воскресенской, 6, отремонтируют пешеходные дорожки, установят освещение, разместят арт-объекты и малые архитектурные формы.
В список также вошли территории на улице Химиков у физкультурно-спортивного комплекса имени А. Ф.?Личутина на Сульфате и парк у бывшей 41-й школы на Никольском проспекте в Соломбале.
- Все проекты не имеют критичных недостатков, их вполне реально воплотить в жизнь на благо архангелогородцев, - полагает Дмитрий Морев. - Впереди у нас достаточно времени, чтобы внести в проекты коррективы по некоторым моментам и тем самым улучшить план предстоящего благоустройства. Первый этап работ должен стартовать в апреле-мае следующего года, и к этому сроку мы сможем максимально усовершенствовать задуманное. Планомерная и последовательная работа в этом направлении поможет нам подготовить твердую основу под проекты благоустройства уже на 2022 год. Крайне важно, чтобы в городе благоустраивалось как можно больше общественных и дворовых территорий. Ведь каждая из них создает облик Архангельска.
На благоустройство шести территорий в 2021 году будет направлено 111 миллионов рублей. На сэкономленные средства и дополнительное финансирование, если таковое будет, город возьмется за очередные дворы, список которых также подготовлен.
Детский сад - сдать
Глава города требует ускорить строительство.
Детсад в округе Майская Горка должны были сдать в ноябре 2019-го. Но подрядчик из Саранска не раз переносил сроки. Сейчас сад готов на 80 процентов, внутренняя отделка почти завершена, но территория не благоустроена. Глава Архангельска Дмитрий Морев потребовал от подрядчика ускорить процесс: в ближайшие две недели здесь заасфальтируют проезд, обустроят тротуар, подготовят основание под резиновую плитку.