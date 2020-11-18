В программу благоустройства Архангельска внесут коррективы

В этом году в Архангельске продолжают благоустраивать общественные и дворовые территории по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Работы еще продолжаются, но сезон благоустройства подходит к концу, и можно подвести предварительные итоги.

Как сообщили в администрации города, готовы и приняты четыре общественные территории, а также 13 дворов. Всего в 2020-м должны преобразиться 25 территорий. Их число удалось значительно увеличить благодаря дополнительному финансированию, выделенному городу по инициативе губернатора Поморья Александра Цыбульского. Эта сумма составила 143 миллиона рублей: они направлены на большие участки набережной Северной Двины и другие территории.

В общей сложности за год Архангельск получил на благоустройство 258 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Среди завершенных объектов выделяется сквер имени 12-й бригады Морской пехоты возле культурного центра "Маймакса". Главной "фишкой" этой территории стала сцена для проведения концертов, конкурсов и других мероприятий.

У дома 28 по Партизанской улице в Северном округе детвору теперь радуют новые игровые комплексы, а всех пешеходов - обновленные тротуары. В сквере на Воронина, 32, заасфальтировали дорожки и установили урны. Аналогичную работу провели на пересечении улиц Воронина и Дачной: восстановили тротуар, обустроили детскую площадку, поставили скамейки и ограждение.

Напомним, что объекты для благоустройства выбирают сами горожане рейтинговым голосованием.

- На пяти из девяти общественных территорий, включенных в программу благоустройства этого года, работа еще продолжается, - отмечает глава Архангельска Дмитрий Морев. - По двум из них подрядчики укладываются в график, по остальным, к сожалению, можно говорить о срыве сроков. Например, работы по созданию спортивной территории с футбольным полем и площадками для баскетбола, волейбола и воркаута на Ленинской улице, 16, у Исакогорского детско-юношеского центра пока выполнены лишь на 35 процентов. Главная причина отставания - подрядные организации не справляются со взятыми на себя обязательствами.

На муниципальные конкурсы по благоустройству нередко заявляются компании, у которых недостаточно рабочей силы, техники, финансов. Не допустить их к торгам нельзя, поскольку закон стоит на защите конкуренции. Вместе с тем подобные организации могут столкнуться с дефицитом оборотных средств на обеспечение исполнения контракта, закупку оборудования, выплату зарплат. Подрядчик начинает искать деньги, а время идет. Отсутствие опыта, неумение выстроить работу по нескольким направлениям также мешают некоторым подрядчикам без нареканий и в срок завершить объект.

В любимом месте отдыха жителей округа Варавино-Фактория - сквере Грачева на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта - работы стартовали ударно. Но вскоре начались непонятные задержки: то оборудование не завезли, то что-то не успели сделать, то на большом объекте осталось всего два работника. А подрядчик, благоустраивающий Ленинскую улицу, ссылался на коронавирус, который не давал рабочим из другого региона вовремя взяться за дело.

На благоустройство шести территорий в 2021 году будет направлено 111 миллионов рублей

Город держит проблемные объекты на самом строгом контроле. Туда регулярно выезжают представители администрации Архангельска, областного министерства ТЭК и ЖКХ, главы округов. Подрядчиков, срывающих сроки, вызывают на совещания по незавершенным объектам с участием всех сторон.

- Один из немногих рычагов воздействия на подрядные организации - возможность расторжения контракта. Но к нему надо прибегать в самом крайнем случае, когда уже нет никаких шансов на завершение объекта. Нерадивых подрядчиков могут внести в реестр недобросовестных поставщиков. Однако для этого требуется серьезное обоснование в виде совершенно невыполненных работ. Если они уже выполнены в достаточно большом объеме, город не может в одностороннем порядке расторгнуть договор, - поясняет Дмитрий Морев.

По оценкам специалистов, у проблемных объектов есть шансы на завершение в этом году. Сомнения вызывает только территория на Ленинской улице. Напомним, в прошлом сезоне остался незавершенным лишь один двор в районе улиц Тимме и Воскресенской - в этом году город сам привел его в порядок.

Для того чтобы избежать подобных проблем в будущем, администрация Архангельска планирует изменить подходы к организации работ по благоустройству:

- Необходимо более тщательно готовить проектно-сметную документацию, - подчеркивает глава города. - В связи с этим сейчас идет углубленное изучение проектов благоустройства на 2021 год, при необходимости в них вносятся коррективы. Кроме того, рассматривается возможность укрупнения лотов, то есть выставления на аукцион сразу нескольких территорий для благоустройства. Это позволит привлекать к работе серьезных подрядчиков с большим опытом. В Архангельске есть организации, которым вполне по силам сделать город комфортнее и краше.

Дмитрий Морев на проектах благоустройства. Фото: Пресс-служба администрации Архангельска

Фронт работ

В областном центре вовсю идет подготовка к следующему этапу благоустройства. В 2021 году преобразятся шесть общественных территорий в разных уголках Архангельска. Они стали победителями народного голосования. Город заключил контракты на разработку проектно-сметной документации, и половина проектов уже успешно прошла экспертизу.

В ноябре глава Архангельска Дмитрий Морев осмотрел все объекты. В их числе - территория возле Ломоносовского дворца культуры на улице Никитова, 1. Она расположена на въезде в округ Варавино-Фактория и считается его визитной карточкой, которая должна выглядеть соответственно. Здесь капитально отремонтируют торшерную линию, установят подсветку на Стеле Победы, обустроят пешеходные дорожки и восстановят газоны между ними, заменят старый тротуар из плит и проведут другие работы.

Не менее важный объект - сквер у Архангельского городского культурного центра, в котором с недавних пор устраивают выступления артистов под открытым небом. Через год там появятся оригинальные кованые скамейки, зеленые газоны, тротуары из брусчатки, торшерная линия и другие элементы благоустройства. Изюминкой не только сквера, но и всего привокзального микрорайона обещают стать настоящие солнечные часы.

В Ломоносовском округе должны преобразиться две территории. У дома 8 по улице 23-й Гвардейской дивизии и на Воскресенской, 6, отремонтируют пешеходные дорожки, установят освещение, разместят арт-объекты и малые архитектурные формы.

В список также вошли территории на улице Химиков у физкультурно-спортивного комплекса имени А. Ф.?Личутина на Сульфате и парк у бывшей 41-й школы на Никольском проспекте в Соломбале.

- Все проекты не имеют критичных недостатков, их вполне реально воплотить в жизнь на благо архангелогородцев, - полагает Дмитрий Морев. - Впереди у нас достаточно времени, чтобы внести в проекты коррективы по некоторым моментам и тем самым улучшить план предстоящего благоустройства. Первый этап работ должен стартовать в апреле-мае следующего года, и к этому сроку мы сможем максимально усовершенствовать задуманное. Планомерная и последовательная работа в этом направлении поможет нам подготовить твердую основу под проекты благоустройства уже на 2022 год. Крайне важно, чтобы в городе благоустраивалось как можно больше общественных и дворовых территорий. Ведь каждая из них создает облик Архангельска.

На благоустройство шести территорий в 2021 году будет направлено 111 миллионов рублей. На сэкономленные средства и дополнительное финансирование, если таковое будет, город возьмется за очередные дворы, список которых также подготовлен.

Фото: Павел Кононов/РГ

Акцент

Детский сад - сдать

Глава города требует ускорить строительство.

Детсад в округе Майская Горка должны были сдать в ноябре 2019-го. Но подрядчик из Саранска не раз переносил сроки. Сейчас сад готов на 80 процентов, внутренняя отделка почти завершена, но территория не благоустроена. Глава Архангельска Дмитрий Морев потребовал от подрядчика ускорить процесс: в ближайшие две недели здесь заасфальтируют проезд, обустроят тротуар, подготовят основание под резиновую плитку.