В Пулково предупредили о задержках рейсов из-за непогоды

Из-за снегопада сегодня в расписании аэропорта Пулково возможны изменения, связанные с расчисткой взлетно-посадочной полосы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта) сообщил "Интерфакс".

Все полагающиеся работы для обеспечения безопасности полетов проводятся. Существенных задержек рейсов не ожидается. Но один самолет, направлявшийся в Петербург из Челябинска, был направлен в Москву, на запасной аэродром.

Как следует из данных онлайн-табло Пулково, возникли задержки рейсов. Например, самолет на Минеральные Воды, который должен быть вылететь в 8 часов 20 минут утра, был отправлен на три часа позже. Рейс на Саратов, запланированный на 8 часов 40 минут утра, вылетел в 11 утра 17 минут. А самолет, летевший в Петербург из Челябинска рано утром, был отправлен на запасной аэродром в Москву. Задержки коснулись более двух десятков рейсов. Некоторые из задержанных рейсов готовят к полету прямо сейчас.