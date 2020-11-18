В Петербурге в Театре музыкальной комедии готовится к постановке всемирно известный мюзикл К.-М. Шёнберга "Мисс Сайгон". В постановочной команде - художники японка Йоко Сеама и венгр Кентаур, итальянец Ванни Вискузи (балетмейстер), россиянин Алексей Нефёдов (музыкальный руководитель и дирижер) и голландец Корнелиус Балтус - режиссер-постановщик. Корнелиус, для которого "Мисс Сайгон" станет третьей работой в этом театре после "Бала вампиров" и "Голливудской дивы", рассказал "РГ", как работается в Петербурге и в чем секрет "Бала вампиров".

Корнелиус Балтус: Стремление жить без страха сделало свое дело - и вот я здесь. Фото: Из личного архива

Вы участвовали в создании одного из самых успешных в мире мюзиклов, завоевавших и российскую публику. В чем секрет успеха?

Корнелиус Балтус: Этот феномен трудно постичь, хотя у меня есть свои фантазии. В "Бале вампиров" много скрытой чувственности. Шея - эрогенная зона, и когда героиня получает заветный укус, зрители испытывают волнение. Плюс огромной силы музыка. Если же вспомнить о неутолимой жажде графа Кролока, станет ясно, что его послание "Когда же вы насытитесь?" обращено к людям, которым давно следовало бы задуматься о своем образе жизни.

Ваш приезд на постановку "Мисс Сайгон" кажется сегодня сродни подвигу. Как отважились на такой шаг?

Корнелиус Балтус: Снова получить возможность свободно передвигаться по улицам, пойти в театр, в ресторан - это невероятные ощущения. Дома, в Австрии, я соблюдал изоляцию: разрешалось ходить в супермаркет и обратно... Честно говоря, я сомневался, ехать или нет, но стремление жить без страха сделало свое дело - я здесь. С 16 марта все мои планы отменились и до приезда в Петербург я не был ни в одном театре. И когда сходил на спектакль в Театре музыкальной комедии, понял, как жизненно необходимы для нас культура, танец, музыка. Я был счастлив услышать оркестр, я дышал вместе с артистами. В Европе и Америке культура сейчас претерпевает катастрофу. Если в Германии и Австрии правительства еще как-то поддерживают артистов, то в Лондоне, где я выпускал мюзикл We ll Rock You, после объявления о карантине всем заплатили за две недели и уволили без какой-либо поддержки.

Как работается в новых условиях?

Корнелиус Балтус: Очень сложно. Выпуск "Мисс Сайгон" планировали на май, потом на июнь, сейчас - уже на 11 декабря, но нет никакой гарантии, что премьера состоится - ситуация меняется ежедневно. Однако я уверен, что иногда в трудных ситуациях могут случаться самые невероятные вещи. Если мыслить "позитивно, широко и перспективно", как призывал герой "Бала", все можно преодолеть.

Вас вдохновляют русские артисты?

Корнелиус Балтус: Кастинг был непростой. Нужно было найти азиатскую "начинку", и мы нашли очень красивых певцов из Казахстана. В труппе есть и опытные ребята, и те, кто делает первые шаги. Как звезды мюзиклов Игорь Кроль, Елена Газаева, так и новые имена для Петербурга - невероятно красивый состав! Я закончил работу над первым актом, почти завершил второй, и вижу, что получается, предчувствия хорошие. В Театре музкомедии я всегда чувствую себя очень комфортно, так как генеральный директор господин Юрий Шварцкопф всецело доверяет мне творческий процесс, я очень ценю такие качества в продюсере.

Иногда в самых трудных ситуациях могут случаться самые невероятные вещи

В "Мисс Сайгон" действие происходит во время американо-вьетнамской войны. Ваша постановка содержит острые актуальные резонансы?

Корнелиус Балтус: Политика меня не интересует, это лишь фон. Иностранец в зоне войны влюбляется в девушку. После войны Крис возвращается в Америку, а Ким остается, у нее рождается от него ребенок, и она ждет его возвращения. А для американца это было всего лишь развлечение на уик-энд...

Получается "Мадам Баттерфляй"!

Корнелиус Балтус: Абсолютно точно, мюзикл написан по мотивам этой оперы. Я поднял еще и мифологические слои, внедрил в спектакль кукол Лисы и Дракона. Лиса с девятью хвостами - образ злого рока. Драконы иногда ассоциируются с коммунистическими шествиями, но у нас он появляется после прекрасного дуэта Криса и Ким "Последняя ночь на земле" в первом акте, символизируя счастье, благосостояние - все самое лучшее. Надеюсь, у нас все получится.

Справка "РГ"

Мюзикл Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля увидел свет 20 сентября 1989 года в Королевском театре Drury Lane в Лондоне. В США премьера состоялась в 1991 году в Broadway Theatre. Главные герои мюзикла - американский солдат и вьетнамская девушка. Филиппинка Леа Салонга, которая сыграла в мюзикле вьетнамскую танцовщицу мисс Сайгон и голосом которой сегодня говорят диснеевские принцессы Мулан и Жасмин, стала самой молодой (на момент премьеры ей исполнилось 18 лет) исполнительницей, получившей премии Лоуренса Оливье и Tony Awards.