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18.11.2020 20:30
Рубрика: Общество

Шпиц пасет овец

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 260(8314)
В Вологодской области впервые прошли соревнования по пастушьей службе. В них приняли участие около 40 собак из разных городов России.
Фото: Архив Центра обучения пастушьих собак Фото: Архив Центра обучения пастушьих собак
Фото: Архив Центра обучения пастушьих собак

Состязались в основном традиционные "пастухи" - овчарки, бордер-колли, вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк. Но были и "экзотические" для этой деятельности виды, например померанский шпиц.

Фото: Архив центра "Мата-мата"
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По правилам соревнований каждая собака должна была за отведенное количество времени выполнить несколько упражнений, работая с отарой из 5-15 овец. Хозяин, выступающий в роли пастуха, подавал команды голосом, свистом или жестом.

- В пастушьей службе существует разделение по стилю, их два: так называемый собирающий для бордер-колли и традиционный - для всех остальных пород собак, - рассказала Елена Баруздина, руководитель центра обучения пастушьих собак. - Внутри каждого стиля существуют еще три класса сложности.

Все собаки вели себя по-разному. Кто-то сильно волновался и от избытка эмоций много бегал, пугая отару. Это недопустимое поведение, считает международный судья соревнований Мария Кобликова. Нельзя разобщать животных и вынуждать их бегать по территории. Пастуший пес должен уметь собирать овец, перегонять из одной точки в другую, управляя их передвижением. Особенно высоко оценивали работу собаки, если она проявила собственную инициативу, а не только реагировала на команды хозяина.

Кроме того, на соревнованиях собаки-новички прошли тестирование на наличие пастушьего инстинкта. У упомянутого померанского шпица по кличке Бублик он оказался в наличии. Собака с удовольствием поработала с овцами.

Ну а в победители предсказуемо вышли бордер-колли, шелти, овчарки - породы, которые традиционно пасут овец.

Прямая речь

Антонина Деникина, представитель пастушьей службы в Краснодаре:

- Пастушья служба для собаки - это способ проявить себя и пробудить инстинкты, даже несмотря на то, что в течение поколений они не использовались. Не все собаки наследуют пастуший инстинкт, а для тех, у кого он проявляется, это очень ценный породный признак. Для многих собак занятия с овцами - прекрасное замещение нежелательного проявления инстинкта в семье. Куда хуже, когда пес "пасет" своих хозяев, других собак на прогулке и, что хуже и опаснее, велосипеды и машины. А нерешительным в социуме собакам работа с овцами помогает поверить в себя и набраться мужества.

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