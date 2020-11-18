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18.11.2020 19:42

Арктический креатив

В Заполярье на набережной поставили шезлонги
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 260(8314)
На 98 процентов достроена набережная в городе Коле. С нее открывается прекрасный вид на Кольский залив и две впадающие в него реки - Колу и Тулому. Но почти готовая набережная удивила северян. Оказалось, что на ней установлены... широкие шезлонги. Этот смелый архитектурный ход, выглядящий за полярным кругом как курьез, вызвал немало дискуссий в соцсетях.
Шезлонги на набережной Колы открыты всем ветрам. Шезлонги на набережной Колы открыты всем ветрам.
Шезлонги на набережной Колы открыты всем ветрам.

"До наступления полярной ночи можно подзагореть немного, пока солнце есть", "Спальники выдавать будут?", "Не все же любят жару, моржам приятно полежать на морозце", - зубоскалят скептики. Другие им возражают: "Видела такие в парке Брюсселя в Бельгии, очень кстати отдохнула на них, вытянув усталые ноги".

Фото: Пресс-служба дорожного агентства "Архангельскавтодор"
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- Это не столько лежаки, сколько арт-объекты, которые украсят набережную, - пояснил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - На мой взгляд, это хорошие места для отдыха. На них вполне можно сесть в теплой одежде и полюбоваться северным сиянием. Летом лежать на них тем более будет удобно. Пользователи соцсетей спрашивают: "А почему они такие большие?" Отвечаю: чтобы на таком шезлонге могла разместиться, например, семья с детьми.

Однако все оказалось не так просто. Набережная в Коле благоустраивалась по проекту студентов Мурманского арктического государственного университета (МАГУ). По словам авторов идеи набережной, ее первоначальный проект при воплощении в жизнь был существенно изменен, и разработчикам эти изменения не нравятся.

- Территория набережной открыта ветрам, поэтому изначально проект предусматривал ветрозащищенные скамьи с подогревом, которые имитировали набегающие с берега волны, - рассказала Анастасия Мещерякова, которая была непосредственным разработчиком проекта. - Скамьи предназначались для того, чтобы на них сидеть, но никак не лежать. Откуда эти шезлонги взялись, я не понимаю.

Изменения проекта не были согласованы с разработчиками, а авторский надзор при обустройстве набережной не предусматривался, отмечает Анастасия. Причины этих изменений ей непонятны. Практически все элементы обустройства набережной предусматривались крытыми, чтобы ими можно было пользоваться в любое время года, ведь в Заполярье прохладно даже летом. И раз уж эти шезлонги появились, их необходимо как-то декорировать и укрыть от ветра.

Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
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- Авторских прав на этот проект у нас не было, договор о них не подписывался, - добавила Татьяна Ашутова, которая на тот момент возглавляла Институт креативных индустрий и предпринимательства МАГУ. - Мы выступали просто в роли разработчиков, хотя наш проект победил во всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому на создание набережной были выделены немалые деньги. Дальше этот проект под реализацию забрали городские власти, которые работали со сметами и подрядчиками.

Кстати, информация о проекте будущей набережной была опубликована на официальном сайте Кольского района еще в январе 2019 года после его представления жителям Колы. Судя по опубликованным изображениям, между проектом и реальной набережной есть и еще одно расхождение. Авторы планировали установить на набережной скульптуру кита, который символизирует город и является частью городского герба. Но реальная скульптура кита совсем не похожа на проектную.

Помимо Колы, строятся набережные в Мурманске, Мончегорске и Кандалакше. Жители этих городов очень надеются на отсутствие курьезных сюрпризов.

Цифра

58 миллионов рублей выделено на реализацию проекта набережной в Коле.

Планировались волны, укрывающие от ветра. Фото: Архив МАГУ
В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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