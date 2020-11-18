В Заполярье на набережной поставили шезлонги

На 98 процентов достроена набережная в городе Коле. С нее открывается прекрасный вид на Кольский залив и две впадающие в него реки - Колу и Тулому. Но почти готовая набережная удивила северян. Оказалось, что на ней установлены... широкие шезлонги. Этот смелый архитектурный ход, выглядящий за полярным кругом как курьез, вызвал немало дискуссий в соцсетях.

"До наступления полярной ночи можно подзагореть немного, пока солнце есть", "Спальники выдавать будут?", "Не все же любят жару, моржам приятно полежать на морозце", - зубоскалят скептики. Другие им возражают: "Видела такие в парке Брюсселя в Бельгии, очень кстати отдохнула на них, вытянув усталые ноги".

- Это не столько лежаки, сколько арт-объекты, которые украсят набережную, - пояснил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - На мой взгляд, это хорошие места для отдыха. На них вполне можно сесть в теплой одежде и полюбоваться северным сиянием. Летом лежать на них тем более будет удобно. Пользователи соцсетей спрашивают: "А почему они такие большие?" Отвечаю: чтобы на таком шезлонге могла разместиться, например, семья с детьми.

Однако все оказалось не так просто. Набережная в Коле благоустраивалась по проекту студентов Мурманского арктического государственного университета (МАГУ). По словам авторов идеи набережной, ее первоначальный проект при воплощении в жизнь был существенно изменен, и разработчикам эти изменения не нравятся.

- Территория набережной открыта ветрам, поэтому изначально проект предусматривал ветрозащищенные скамьи с подогревом, которые имитировали набегающие с берега волны, - рассказала Анастасия Мещерякова, которая была непосредственным разработчиком проекта. - Скамьи предназначались для того, чтобы на них сидеть, но никак не лежать. Откуда эти шезлонги взялись, я не понимаю.

Изменения проекта не были согласованы с разработчиками, а авторский надзор при обустройстве набережной не предусматривался, отмечает Анастасия. Причины этих изменений ей непонятны. Практически все элементы обустройства набережной предусматривались крытыми, чтобы ими можно было пользоваться в любое время года, ведь в Заполярье прохладно даже летом. И раз уж эти шезлонги появились, их необходимо как-то декорировать и укрыть от ветра.

- Авторских прав на этот проект у нас не было, договор о них не подписывался, - добавила Татьяна Ашутова, которая на тот момент возглавляла Институт креативных индустрий и предпринимательства МАГУ. - Мы выступали просто в роли разработчиков, хотя наш проект победил во всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому на создание набережной были выделены немалые деньги. Дальше этот проект под реализацию забрали городские власти, которые работали со сметами и подрядчиками.

Кстати, информация о проекте будущей набережной была опубликована на официальном сайте Кольского района еще в январе 2019 года после его представления жителям Колы. Судя по опубликованным изображениям, между проектом и реальной набережной есть и еще одно расхождение. Авторы планировали установить на набережной скульптуру кита, который символизирует город и является частью городского герба. Но реальная скульптура кита совсем не похожа на проектную.

Помимо Колы, строятся набережные в Мурманске, Мончегорске и Кандалакше. Жители этих городов очень надеются на отсутствие курьезных сюрпризов.

Цифра

58 миллионов рублей выделено на реализацию проекта набережной в Коле.