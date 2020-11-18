Врач рассказала, почему нельзя после мытья рук применять антисептик

Практика, когда после мытья рук с мылом, люди обрабатывают их антисептиком, может быть опасной для здоровья. Об этом в рамках IV Недели образования, организованной Елизаветинской больницей в Петербурге, сообщила заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ Нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова.

В своем докладе Ольга Ершова отметил, что цель гигиены рук - не сделать руки стерильными, а удалить лишние загрязнения и снизить количество микробов до той дозы, которая не будет опасна для человека.

Сейчас теме гигиены рук уделяется повышенное внимание. Например, врачи могут обрабатывать руки до 50 раз в сутки, но для медработников это оправданно и для них есть особые правила гигиены рук.

Тем не менее, сейчас, в условиях пандемии, антисептики вошли в жизнь каждого человека. И многие пользуются этими средствами бесконтрольно.

В частности, как отметила Ольга Ершова, многие люди вначале моют руки с мылом, а затем обрабатывают их антисептиком. Эксперт обратила внимание на то, что у медработников, которые часто проводят такую процедуру, быстро формируется контактный дерматит, последствия могут быть настолько серьезными, что врача или медсестру могут даже отстранить от работы.

Проблема в том, что при одновременном использовании мыла и антисептика, происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию. Именно поэтому люди, которые вначале помыли руки, а потом обработали их спиртосодержащим раствором, чувствуют жжение, это плохой сигнал.

Когда жжение становится нестерпимым, люди выявляют эту причинно-следственную связь и перестают обрабатывать руки совсем, оставляют только мытье. Причем, очень частое, что только усугубляет проблему, поврежденный липидный слой продолжает вымываться.

Эксперт советует разделять процедуры. Когда нужно вымыть руки, не следует применять антисептик. Но если в середине дня или после взаимодействия с какой-нибудь подозрительной поверхностью, возникала необходимость в дезинфекции, эксперт советует использовать только антисептик. Причем, в его составе должен быть не только спирт, но и увлажняющие кожу вещества.