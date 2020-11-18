Житель Заполярья выстрелил в женщину из-за собаки без намордника

Житель города Апатиты Мурманской области прострелил женщине глаз из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Как выяснили полицейские, апатитчанка вместе со своей сестрой и ее мужем ночью прогуливалась возле своего дома. С ними была собака, которая находилась на улице без намордника и поводка.

- Проезжающий мимо них мужчина сделал замечание владельцам собаки, - отметили в ведомстве. - Вспыхнул словесный конфликт. Через некоторое время мужчина достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил женщине в лицо, а затем сделал еще несколько выстрелов в сторону родственников пострадавшей и скрылся.

В итоге женщина попала в больницу с пулевым ранением глаза.

Спустя несколько дней злоумышленник самостоятельно пришел в полицию, написал явку с повинной и добровольно сдал пневматический пистолет. В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы дела направлены в суд.