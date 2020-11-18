Житель Заполярья выстрелил в женщину из-за собаки без намордника

Новости

Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников 14:10
Расходы на медицину в Москве вырастут более чем на 40 млрд рублей 14:04
Актриса Валентина Талызина рассказала о наследстве Романа Виктюка 14:03
В Италии правосудие взялось за "хитрецов" карантина 14:03
Карта "Тройка" заработает по всей России 13:47
В Китае придумали необычное наказание для мошенников 13:40
Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР 13:37
Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие 13:34
В Испании уже более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19 13:27
В МЧС предупредили москвичей о ледяном дожде и ветре до 20 м/с 13:25
Глава Мордовии попросил президента об отставке 13:15
Адвокат Михаила Ефремова заявил о примирении актера с потерпевшими 13:05
В Москве мужчина открыл стрельбу в Измайловском парке 13:00
В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за пандемии 12:55
В Ростове вынесли приговор за подготовку теракта на концерте Киркорова 12:53
Вышел трейлер "Фрагментов женщины" Мартина Скорсезе 12:49
Эксперт: Дистанционное образование обходится вузу дороже традиционного 12:36
Фильм "Янка Купала" признан "Событием кинематографического года" 12:34
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток 12:32
В нацпроект по туризму могут включить три федеральных проекта 12:29
Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе 12:29
В Пулково предупредили о задержках рейсов из-за непогоды 12:25
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России 12:24
Белоусов: Российские авиакомпании имеют запас прочности 12:13
В магазинах Коми запретили продавать семгу с фиолетовым красителем 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 13:47
Рубрика: Происшествия

Житель Заполярья выстрелил в женщину из-за собаки без намордника

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Житель города Апатиты Мурманской области прострелил женщине глаз из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Фото: iStock
Суд оштрафовал мужчину, "прокатившего" полицейского на двери машины

Как выяснили полицейские, апатитчанка вместе со своей сестрой и ее мужем ночью прогуливалась возле своего дома. С ними была собака, которая находилась на улице без намордника и поводка.

- Проезжающий мимо них мужчина сделал замечание владельцам собаки, - отметили в ведомстве. - Вспыхнул словесный конфликт. Через некоторое время мужчина достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил женщине в лицо, а затем сделал еще несколько выстрелов в сторону родственников пострадавшей и скрылся.

В итоге женщина попала в больницу с пулевым ранением глаза.

Спустя несколько дней злоумышленник самостоятельно пришел в полицию, написал явку с повинной и добровольно сдал пневматический пистолет. В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы дела направлены в суд.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Совфед одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей
Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе
СКР завершил расследование по делу бывшего главы Центра Хруничева
Глава Мордовии попросил президента об отставке
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов