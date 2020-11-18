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18.11.2020 20:33

Вино с молотка

Акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 миллиарда рублей
Текст: Алексей Вакуленко (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на торги весь уставный капитал акционерного общества "ПАО "Массандра" с начальной стоимостью 5,3 миллиарда рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующую процедуру запустили на сайте крупнейшего оператора электронных торгов для государственных заказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий АО "Единая электронная торговая площадка".

Фото: iStock
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Заявки на портале будут приниматься до 18 часов 8 декабря. Торги состоятся 14 декабря. В извещении отмечается, что выставленный на продажу лот представляет собой пакет из 3 миллиардов 575 миллионов 899 тысяч 662 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

Будущему собственнику "Массандры" перейдут охранные обязательства, связанные с сохранением объектов культурного наследия. Так, в перечень таких объектов включены комплекс винных подвалов, здание главного корпуса предприятия.

Согласно обязательствам, собственник обязан поддерживать объекты в надлежащем состоянии.

Кроме того, на их территории запрещено строить новые капитальные сооружения и проводить любые работы, что не связаны с обслуживанием этих объектов культурного наследия.

5,3 миллиарда рублей составляет начальная стоимость крымского винзавода "Массандра"

Ранее Госсовет Крыма включил акции "Массандры" в план приватизации на 2020 год. По словам директора предприятия Янины Павленко, в ближайшие годы предприятию необходимо провести перезакладку двух с половиной тысяч гектаров виноградников, на что потребуется более пяти миллиардов рублей.

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