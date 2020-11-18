Акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 миллиарда рублей

Соответствующую процедуру запустили на сайте крупнейшего оператора электронных торгов для государственных заказчиков, госкомпаний и коммерческих предприятий АО "Единая электронная торговая площадка".
Заявки на портале будут приниматься до 18 часов 8 декабря. Торги состоятся 14 декабря. В извещении отмечается, что выставленный на продажу лот представляет собой пакет из 3 миллиардов 575 миллионов 899 тысяч 662 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.
Будущему собственнику "Массандры" перейдут охранные обязательства, связанные с сохранением объектов культурного наследия. Так, в перечень таких объектов включены комплекс винных подвалов, здание главного корпуса предприятия.
Согласно обязательствам, собственник обязан поддерживать объекты в надлежащем состоянии.
Кроме того, на их территории запрещено строить новые капитальные сооружения и проводить любые работы, что не связаны с обслуживанием этих объектов культурного наследия.
Ранее Госсовет Крыма включил акции "Массандры" в план приватизации на 2020 год. По словам директора предприятия Янины Павленко, в ближайшие годы предприятию необходимо провести перезакладку двух с половиной тысяч гектаров виноградников, на что потребуется более пяти миллиардов рублей.