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В Калмыкии выяснили предварительную причину гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. Эксперты пришли к выводу о том, что к экологическому ЧП здесь могла привести повышенная минерализация воды. Во всяком случае на это указывают первые результаты анализа взятых из водоема проб.

По словам руководителя общественной экологической организации "Наш край", заведующей отделом экологических исследований Института комплексных исследований аридных территорий Светланы Улановой, уровень воды в водоеме из-за летней засухи снизился вдвое. На жаре интенсивно шел процесс испарения, а в воде накапливались токсичные вещества. При этом происходило загрязнение водоема. А поскольку поблизости нет никаких заводов или фабрик, специалисты считают, что на экологическую ситуацию повлиял крупный рогатый скот, в большом количестве приходивший сюда на водопой.

Фото: РИА Новости
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- Происходит загрязнение фосфором и азотом, это приводит к нехватке кислорода, цветению воды и гибели рыбы, - объясняет случившееся Светлана Уланова.

Космические снимки показывают, что площадь водоема уменьшилась с 6,04 квадратного километра в 2018 году до 1,7 квадратного километра в 2020-м. Уже в 2013 - 2015 годах здесь отмечалось значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

После ЧП в районе Аршань-Зельменского водохранилища прошла уборка. В дальнейшем здесь планируется рекультивация водоема и дноуглубительные работы. Водопой животных будет проходить более организовано.

- Для Калмыкии такие водохранилища - ценность, и мы обязаны ухаживать за ними, - отметил глава республики Бату Хасиков.

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