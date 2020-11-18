По словам руководителя общественной экологической организации "Наш край", заведующей отделом экологических исследований Института комплексных исследований аридных территорий Светланы Улановой, уровень воды в водоеме из-за летней засухи снизился вдвое. На жаре интенсивно шел процесс испарения, а в воде накапливались токсичные вещества. При этом происходило загрязнение водоема. А поскольку поблизости нет никаких заводов или фабрик, специалисты считают, что на экологическую ситуацию повлиял крупный рогатый скот, в большом количестве приходивший сюда на водопой.
- Происходит загрязнение фосфором и азотом, это приводит к нехватке кислорода, цветению воды и гибели рыбы, - объясняет случившееся Светлана Уланова.
Космические снимки показывают, что площадь водоема уменьшилась с 6,04 квадратного километра в 2018 году до 1,7 квадратного километра в 2020-м. Уже в 2013 - 2015 годах здесь отмечалось значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.
После ЧП в районе Аршань-Зельменского водохранилища прошла уборка. В дальнейшем здесь планируется рекультивация водоема и дноуглубительные работы. Водопой животных будет проходить более организовано.
- Для Калмыкии такие водохранилища - ценность, и мы обязаны ухаживать за ними, - отметил глава республики Бату Хасиков.