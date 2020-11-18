Госдума одобрила создание федеральной территории "Сириус"

Этот законопроект стал возможен из-за внесения в Конституцию РФ нормы о возможности создания в РФ федеральных территорий. Почему именно "Сириус"? Как ранее пояснил глава государства, этот образовательный центр власти РФ всегда рассматривали "не как закрытый элитный клуб для избранных, а как открытую национальную платформу работы с талантами, где сосредоточены лучшие технологии и компетенции". И именно Владимир Путин предложил наделить территорию, на которой расположен образовательный центр, особым статусом. Законопроект на эту тему в Госдуму внесли глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и руководитель аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Сегодня будущая федеральная территория - это городской округ площадью 1,4 тыс. га, где расположен основной комплекс олимпийских объектов, сообщил Павел Крашенинников (он официально представляет президента по поправкам в Конституцию). На основе нынешнего "Сириуса", по его словам, будет создан инновационный, научный, образовательный и туристический центр. "Наследие Олимпиады - это большой имущественный комплекс, инфраструктура, которую надо использовать для движения вперед, - заявил парламентарий. - Мы не предлагаем сделать "Сириус" закрытым городом, его ресурсы будут работать в интересах всей страны - ее экономики, культуры, образования, спорта и туризма".

Согласно предложенному документу, "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти - совет и администрацию. В совет, как уточняется, войдут 17 членов, из которых девять избираются, трое назначаются президентом РФ, столько же назначаются правительством РФ и один - губернатором Краснодарского края.

Высшим должностным лицом станет глава федеральной территории, избираемый по представлению президента на срок до пяти лет (он также войдет в совет). Кроме того, "Сириус" получит экономическую самостоятельность, собственный бюджет и имущество. Устав территории будет согласован с кабмином.

Органы публичной власти "Сириуса" будут наделены широкими полномочиями, которые позволят им принимать оперативные решения. Однако им не дадут право законодательной инициативы, уточнил Крашенинников. Он также прояснил, что "Сириус" не станет отдельным избирательным округом - останется частью соответствующего краснодарского округа.

Кабмин поддержал проект с учетом доработки. В правительстве, в частности, посоветовали уточнить компетенции государственных органов и органов местного самоуправления, прописать особенности налогового контроля.