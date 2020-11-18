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18.11.2020 07:22
Рубрика: Происшествия

К расчистке снежных заносов в Ростовской области привлечено 400 машин

Текст: Николай Грищенко
Фото: МЧС России по Ростовской области Фото: МЧС России по Ростовской области
Фото: МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области из-за аномального снегопада мобилизованы дорожные службы региона. К расчистке дорог общего пользования привлечено, по данным регионального правительства, более 400 автомобилей, грейдеров и другой техники.

Фото: iStock
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На трассе М-4 "Дон" работают 75 единиц техники, с помощью которых ликвидированы три автомобильных затора на 785, 808 и 831 километрах федеральной трассы. Израсходовано 2310 тонн противогололедных материалов.

Сложная ситуация сложилась на магистралях федерального значения А-135, А-260 и А-280. Там работают 53 дорожные машины. Израсходовано свыше 1800 тонн пескосоляной смеси.

МЧС Ростовской области распространило штормовое предупреждение о том, сильные снегопады продолжатся несколько дней, а МВД региона призвало водителей не выезжать на дороги и остаться дома.

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