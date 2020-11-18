В конце октября на крупных российских интернет-платформах вышел полнометражный фильм "Метеорит", снятый режиссером Павлом Подашовым. В съемках он задействовал артистов из Волгограда и Астрахани. Фильм планировали показать в 900 залах России, но потом из-за пандемии прокат отменили, и премьера состоялась в интернете.

Действие происходит в позднем СССР. В Волгоградской области упал метеорит. Уфолог из Москвы приезжает на поиски. Он и его попутчики оказываются в заброшенных местах.

Мы привыкли, что кино - дорогое удовольствие. Но в этом случае автор обошелся без многомиллионного бюджета.

- Я купил кинотехнику, какую мог позволить, освоил несколько основных профессий, чтобы заменить собой съемочную группу. Два моих замечательных товарища - Дамир Валиев и Андрей Царев помогли мне сформировать минимальный бюджет. Талантливейшие актеры поверили в фильм, где главное - интересная история. Практически все роли сыграли актеры волгоградских и астраханских театров, например, роль одной из главных героинь исполняет актриса волгоградского ТЮЗа Татьяна Гончарова. Без кинокомпаний, без известных продюсеров и фондов снять фильм - это вызов, и мы его приняли, - говорит Павел Подашов.

Он выступил в качестве режиссера, сценариста, продюсера, оператора, монтажера и композитора. К тому же снялся в одной из ролей. Можно сказать, Подашов продолжил традиции многостаночников. Вспоминается сцена из фильма "Кортик", когда дети ставили спектакль "Кулак и батрак": "Руководитель студии - Александр Огуреев, режиссер - Александр Огуреев, в главной роли кулака Пахома - Александр Огуреев". Впрочем, актриса Полина Якубова не отставала, став заодно художником по костюмам и гримером.

Уже после съемок режиссер обратился за помощью к народу. На краудфандинговой площадке собрали более 347 тысяч рублей. Эти деньги пошли на запись музыки, эффекты, сведение звука, цветокоррекцию и прочее.

Экспресс-интервью

На вопросы отвечает актриса волгоградского ТЮЗа Татьяна Гончарова.

- Татьяна, как вы попали в "Метеорит"?

- Меня Павел нашел в соцсетях и пригласил на кастинг. Я даже сначала не поверила. Попробовалась на две роли: одна эпизодическая, другая - одна из центральных, и меня выбрали на одну из главных ролей - Марты.

- Где проходили съемки?

- В основном в Иловлинском и Клетском районах нашей области, там очень красивая природа: холмы Донской гряды, меловые горы. Режиссер нашел заброшенную деревню, даже дом отшельника, который жил там когда-то давно, пещеру в меловых горах. Потрясающие места, на них смотришь, затаив дыхание.

- Что запомнилось на съемках?

- Мы стали настоящей командой, в которой все друг другу помогали. Конечно, до места долго ехали. По вечерам репетировали, ложились поздно. Иногда на сон оставалось полтора-два часа. Из поселка выезжали затемно, чтобы поймать рассветные кадры. Но усталости не чувствовали. Порой даже не возвращались на базу, чтобы лучше прочувствовать атмосферу. Где-то две трети времени я снималась уже беременной. Поэтому было сложно ходить на каблуках. В последних эпизодах меня даже подменяла дублерша.