Похоже, что удаленка - это надолго. Некоторые эксперты утверждают даже, что часть работников так и не вернется в офисы, а "белые воротнички" станут "домашними халатами". Но безвылазно сидеть дома - испытание не из легких. Недаром ведущие центры исследований отмечают резкий рост спроса на загородную недвижимость, как на приобретение, так и на аренду.

Но есть еще один способ разнообразить трудовые будни.

- Зачем обрекать себя на вечное сидение перед компьютером в собственной кухне? С приходом в нашу жизнь современных средств связи и вашему начальнику, и вашему контрагенту совершенно безразлично, где именно вы находитесь, главное, чтобы вы выполняли свои задачи, - убеждена директор крымского отеля "Роялта" Наталья Крива. - А выполнять вы их станете тем более хорошо, если будете находиться не в загазованном городе, а на свежем морском воздухе.

Что нужно современному человеку с ноутбуком и мобильным телефоном? Только надежный Wi-Fi. И любое место, где он есть, превращается в офис. Сел за стол перед витражным окном с видом на море, а еще лучше прямо на балконе, и работай. К тому же не нужно заниматься домашним хозяйством: апартаменты будут всегда убраны невидимыми руками, разнообразные блюда будут ждать в кафе или их доставят прямо в номер.

Освободившееся от хлопот время можно потратить на прогулки по Воронцовскому парку с вековыми деревьями и первозданной красотой Сада камней, на полезный променад к пляжу, где смельчаки окунаются в море даже в декабре. Если море в декабре для вас экстрим, то плавать можно в бассейне, любуясь величественными вершинами Ай-Петри. После горячей сауны окунуться в прохладную воду - в самый раз.

В такой обстановке, безусловно, и договариваться легче, и провести, например, итоговое совещание. Особенно если для этого есть все условия.