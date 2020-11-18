Мэра Волгодонска после суда отпустили под залог

Главу администрации Волгодонска освободили из-под стражи. Ему выбрана мера пресечения в виде залога, сообщили сегодня в районном суде.

Напомним, чиновнику инкриминируют подстрекательство к превышению должностных полномочий. По версии правоохранительным органов, еще в 2017 году он дал указание директору департамента строительства и городского хозяйства подписать акты о приемке работ по ремонту трех городских дорог. Реально этого никто не делал. В результате 16 миллионов рублей из бюджета ушли непонятно кому.

Расследование уголовного дела продолжается. Не исключено, что это был не единственный его проступок.