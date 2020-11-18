Жители Астрахани, почувствовав недомогание, теперь могут обращаться не только в поликлиники. В городе открылись два специализированных медцентра, которые круглосуточно принимают пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Первый начал работать в микрорайоне Приволжье на базе городской поликлиники №10, второй - возле Татар-базара на территории областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В одну из амбулаторий отправилась корреспондент "РГ" - убедиться, не является ли недавно появившийся кашель симптомом инфекции. В семь утра у входа в медцентр никого, стеклянная дверь заперта, за ней в пространстве белого коридора виднеются три фигуры в "космических" комбинезонах. Звоню, одна из фигур открывает дверь:

- У вас симптомы ОРВИ?

- А вы медсестра?

Фигура кивает, а я объясняю про кашель и захожу. Следом за мной в дверном проеме появляется женщина: пришла по записи к окулисту, но пациентке приносят извинения: плановая помощь здесь приостановлена.

- Наверное, забыли предупредить, мы только первый день работаем, - объясняет медсестра, поправляя запотевшие очки.

Медсестра просит меня обработать руки, выдает перчатки и бахилы. В полном обмундировании прохожу по пустынному коридору к регистратуре за огромным до потолка стеклом. В небольшой проем-окошко передаю "космическому" регистратору паспорт и полис. В ответ получаю анкету: есть ли лихорадка? Болит ли горло? Потеряли ли обоняние или вкус?

Затем меня отводят в кабинет к терапевту. В отличие от одежды медсестер, его защитный костюм не белый, а голубой. В такой форме он практически сливается со цветом стен просторного кабинета, где главные элементы интерьера - три пузырька с антисептиком.

Врач интересуется моим возрастом и самочувствием, измеряет температуру, пульс и уровень кислорода.

- Все показатели нормальные, - объясняет он. - Наблюдайте за состоянием, если появится температура, сразу приезжайте, возьмем мазок и оформим больничный.

- А слушать не будете?

- Нет, у нас не слушают, если что-то в легких есть, пульсоксиметр сразу покажет.

Мне выписали арбидол, средство от кашля и полоскание.

- А КТ здесь делают? - спрашиваю напоследок.

- Нет. Если будут показания - сатурация ниже 96, вызовем "перевозку" и направим.

На посещение медцентра у меня ушло всего 20 минут, не пришлось даже отпрашиваться с работы. Если же у посетителя обнаружится коронавирус в легкой форме, его с рекомендациями отправят лечиться домой, оформят больничный лист. При более тяжелом течении болезни госпитализируют.

Как объяснили в минздраве, работа ковидных амбулаторий должна разгрузить поликлиники и службы скорой помощи. Сегодня в сутки бригады выезжают более чем на тысячу вызовов, по сравнению с весной рост обращений - 80 процентов.

Центры работают без перерывов, выходных и праздников. Каждый рассчитан на 100 посетителей в сутки. На базе одного из них организуют дневной стационар. Специалистов привлекли отовсюду: из медколледжа, наркодиспансера, психоневрологического и других медучреждений, которые сейчас работают с меньшей, чем участковые службы, нагрузкой. Все медики прошли специальное обучение.

"Это ноу-хау, Астраханская область стала первым регионом в стране, где открыли такой проект", - отметили в минздраве.

Тем временем

Во всех районах Волгограда и в Волжском начал работу кол-центр, где принимают, обрабатывают и передают вызовы пациентов, нуждающихся в первичной медико-санитарной помощи. Он появился для того, чтобы усилить работу амбулаторного звена и одновременно разгрузить регистратуры поликлиник.

Кол-центр работает в две смены. Звонки принимают ежедневно по будням с 8.00 до 18.00, в выходные дни с 8.00 до 14.00. В режиме реального времени всю информацию передают в лечебные учреждения.

- Обращаться в кол-центр можно при широком круге вопросов: если поднялась температура, нужно вызвать врача на дом, выписать рецепт, сдать анализы или получить результаты анализов. Волонтеры примут и направят в поликлинику все необходимые данные, после чего с обратившимся свяжутся работники поликлиники, - заявили в облздраве.

Чтобы снять часть нагрузки с сотрудников больниц, в регионе также заработала программа "Дистанционный помощник врача": сотни студентов медуниверситета устроились на работу в качестве среднего и младшего медперсонала, многие ординаторы и аспиранты приняты на должность докторов.

Нагрузка на каждого студента составит до 20 человек. Добровольцам выдали сим-карты, специальные опросники и чек-листы. В течение дня волонтеры обзванивают пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Молодежь выясняет, как себя чувствует больной. Стандартные вопросы: есть ли сухость в горле? снижается или теряется обоняние? какая температура? какие еще жалобы? Все данные структурируются в одну таблицу и передаются терапевту, за которым закреплены эти пациенты.