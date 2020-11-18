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18.11.2020 13:21
Рубрика: Общество

"Ростелеком" проведет на юге РФ семинары по информационной безопасности

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" запустил "КиберДрайв" - одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. Ведущие эксперты компании проводят обучающие семинары для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности.
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком" Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью. Среди городов-участников "КиберДрайва" - Ростов-на-Дону, Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Сочи и Ставрополь, где 27 ноября эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров.

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
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По оценкам "Ростелекома", совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 триллиона рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Южном федеральном округе свыше 60 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний "на удаленку" эксперты "Ростелекома" зафиксировали 25-процентный рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации - вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60 процентов российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13 процентах случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты "Ростелекома" ответят в ходе предстоящих мероприятий "КиберДрайва". Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником "КиберДрайва" и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации!

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