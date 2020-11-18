Установлены три главные опасности для всех заболевших COVID-19

Среди сотен тысяч людей с диагнозом "коронавирус" оказался и корреспондент "Российской газеты". Перенеся болезнь, он делится с читателями своими наблюдениями. Эта статья писалась с учетом заключений медиков-инфекционистов ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница" (г. Краснодар).

Опасность первая: диагноз

Коронавирус обрушился на мой организм неожиданно. Не было никакого постепенного нарастания недомогания, кашля или насморка. Еще днем я был на работе, вечером занимался домашними делами, а перед сном температура без видимых причин вдруг поднялась до 37,5.

Самочувствие так ухудшилось, что не смог встать с кровати. Эта внезапность, как потом объяснят врачи, не является строго обязательной особенностью COVID-19. Коронавирус в данном случае "замаскировал" свои симптомы под сезонный грипп. Но в этом и состоит опасность болезни - диагноз трудно поставить.

- При COVID-19 пока нельзя выделить совсем уникальные признаки течения болезни, которые бы однозначно характеризовали этот вирус. В чем и опасность, - объяснил корреспонденту "РГ" заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Игорь Люлин. - Поэтому любое ОРЗ должно расцениваться сейчас как подозрение на COVID-19.

- Человек может болеть гриппом или ангиной, а его симптомы похожи на COVID-19, и наоборот. Вирус маскируется под другие заболевания, - подтвердила участковый врач-терапевт краснодарской поликлиники №15 Светлана Мамий.

Опасность вторая: ложное улучшение

На седьмой день я думал, что поправился. Однако оказалось, что это только начало. Призываю читателей обратить на это внимание - первая неделя болезни лишь подводит к пику, а не наоборот, как мы привыкли.

Проснувшись утром и с удивлением ощущая себя совершенно здоровым, отправился на кухню выпить кофе… и с изумлением обнаружил, что не чувствую его аромата.

Через три дня пришли результаты теста на коронавирус. И они оказались положительными. Но к тому времени состояние внезапно настолько ухудшилось, что пришлось вызывать "скорую".

Опасность третья: "качели"

А потом начались "качели" или "волны" - твое состояние то нормальное, то очень плохое. Один день чувствуешь себя совершенно здоровым, а на другой умираешь. Потом все начинается заново. Такие "волны" могут иметь амплитуду два-три дня и даже неделю. И очень важно во все периоды "качелей" соблюдать назначения врачей.

"Особенностью COVID-19 является то, что 10-14 сутки течения болезни могут быть ее самым пиком, а вовсе не завершением, - комментирует Игорь Люлин. - Тяжесть течения заболевания определяется несколькими факторами, в том числе объем поражения легких, степенью сутурации (насыщения клеток крови кислородом) и наличием хронических заболеваний. Менее 25 процентов поражения органов дыхания обычно считается легким течением болезни. Если этот предел превышен - человека госпитализируют. А при 50-70 процентах и более обычно у пациентов тяжелое состояние. Сутурация крови считается нормальной при 97 процентах и выше. Если показатель ниже 93 - человек нуждается в госпитализации".

Меня "зацепило", как сказали врачи, совсем немного, но даже при таком поражении проболел почти месяц.

Подробнее читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".

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