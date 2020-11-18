В горах Сочи начали делать снег к открытию зимнего сезона

В горах Сочи сегодня провели первый запуск системы искусственного оснежения в преддверии нового зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба горного курорта "Роза Хутор".

В горах установилась отрицательная температура, что позволило на отметке 1600 метров над уровнем моря и выше запустить 26 снегогенераторов.

Это обеспечит дополнительное оснежение склонов, тем более, по данным противолавинной службы курорта, в текущем режиме минимальные температуры продержатся до 21 ноября. А на следующий день ожидается понижение до минус четырех-пяти градусов. Таким образом, в ближайшие две недели прогноз погоды благоволит к продолжению заготовки снега.

- Начало сезона катания мы планируем на 18 декабря, - отметил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта Сергей Чернов. - Сейчас идет активная подготовка, мы буквально ловим каждый час для формирования снежного покрова. Кроме того, проведена работа на некоторых трассах по их расширению - также в районе отметки 1600 метров. Так что мы ждем нужных температур, снега и, конечно, наших гостей.

Кстати

Система искусственного оснежения трасс на горном курорте включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных пушки. Система позволяет оснежить более 100 гектаров и обеспечить продолжительность сезона катания до 140 дней в году. Напомним, что она начинает свою работу при температуре -1,5 градуса. Искусственный снег имеет более плотную, чем натуральный текстуру, благодаря которой не тает и позволяет сохранять горные склоны в отличном состоянии. Зона катания на горном курорте составляет 102 километра.