В Калмыкии начали выдавать бесплатные лекарства для больных COVID-19

В Калмыкии амбулаторные больные, которые переносят коронавирус в легкой форме, могут бесплатно получить лекарства.

О начавшейся выдаче медикаментов сообщил глава республики Бату Хасиков. Для этого из федерального бюджета на нужды Калмыкии выделено 10 миллионов рублей.

Также пресс-служба руководителя региона сообщает, что сейчас 40 процентов коечного фонда в республике свободно. А на базе общежития КалмГУ развернут временный дополнительный госпиталь.

"Разумеется, мы перестраховываемся и готовы к любым сценариям, но оснований для паники быть не должно. Если человеку потребуется госпитализация, он будет госпитализирован", - отметил Бату Хасиков.

Сейчас в режиме домашней изоляции в Калмыкии находятся 4258 человек.