В Краснодаре лжебанкиров осудили за вывод денег за рубеж

Ленинский районный суд Краснодара признал виновными двух жителей края в незаконной банковской деятельности на сумму один миллиард рублей, а также перечислении ими на зарубежные счета более 200 миллионов рублей в валюте. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Преступная деятельность мужчин была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Выяснение обстоятельств уголовного дела также проводили следователи ведомства. Из материалов суда известно, что в 2015-2016 году фигуранты организовали "обнальную" площадку, вместившей порядка 50 фирм, на счета которых переводились финансы клиентов якобы с целью оплаты товаров и услуг, а затем средства просто выводили в "тень". От каждой банковской транзакции подсудимые удерживали комиссию в размере пяти процентов, и таким образом, получили доход в общем размере около 50 миллионов рублей.

- Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых выступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей и 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Приговор в законную силу не вступил.