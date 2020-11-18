В Краснодаре открыли памятник погибшим на службе участковым

На главной в столице региона улице Красной появился первый памятник погибшим при исполнении служебного долга кубанским участковым. Монумент возведен по инициативе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На памятнике (его автор - анапский скульптор Вадим Бабак) нанесены такие слова: "Кубанским участковым - защитникам закона и правопорядка, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Прототипом увековечения послужил участковый инспектор майор милиции Ковалев Иван Трофимович, героически погибший 21.07.1990 года".

Жизнь старшего сотрудника Лабинского районного отдела внутренних дел Ивана Ковалева трагически оборвалась 30 лет назад в схватке с вооруженными преступниками. За этот подвиг майор милиции был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Его именем названа улица в станице Зассовской. Приказом министра внутренних дел майор Ковалев зачислен навечно в списки личного состава Лабинского РОВД.

В торжественной церемонии приняли участие глава полиции Кубани Владимир Андреев, сотрудники управления участковых уполномоченных краевого главка, родственники и сослуживец героя - ветеран органов внутренних дел Сергей Суховеев, который начинал службу под руководством Ковалева.

- Мой дедушка 25 лет служил участковым инспектором милиции станицы Зассовской Лабинского района, - рассказывает его внучка капитан полиции Яна Савичева. - Он был очень добрым человеком, всегда со вниманием относился к человеку, который обращался к нему с любой просьбой. За это станичники называли его "добрым Анискиным".

Иван Трофимович за четверть века работы в милиции не раз участвовал в задержании опасных преступников, причем нередко, по словам оперативников, обезвреживал их даже без применения оружия. После одной из таких операций объяснил произошедшее такими словами: "А что, он хитрее всех на свете? И потом, пальбу поднимать, даже по такому… Это уж если совсем деваться некуда…"

В ту роковую ночь майора разбудили сообщением о том, что группа неизвестных пытается проникнуть в центральный магазин Зассовской. Накинув форму и взяв табельный пистолет Макарова, он бросился к находившемуся недалеко от дома магазину. Неожиданно один из бандитов выстрелил в участкового из охотничьего ружья. Получив тяжелое ранение в живот, Ковалев открыл ответный огонь, убив одного из нападавших и ранив другого. Отстреливаясь, остальные преступники (их потом поймали и осудили) были вынуждены скрыться на автомобиле. А Иван Ковалев умер по дороге в больницу.