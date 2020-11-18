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18.11.2020 11:04
Рубрика: Культура

В Краснодаре открыли памятник погибшим на службе участковым

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)
Капитан полиции Яна Савичева у памятника ее деду - героически погибшему при исполнении служебного долга участковому Ивану Трофимовичу Ковалеву. Фото: Владимир Аносов/РГ Капитан полиции Яна Савичева у памятника ее деду - героически погибшему при исполнении служебного долга участковому Ивану Трофимовичу Ковалеву. Фото: Владимир Аносов/РГ
Капитан полиции Яна Савичева у памятника ее деду - героически погибшему при исполнении служебного долга участковому Ивану Трофимовичу Ковалеву. Фото: Владимир Аносов/РГ

На главной в столице региона улице Красной появился первый памятник погибшим при исполнении служебного долга кубанским участковым. Монумент возведен по инициативе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На памятнике (его автор - анапский скульптор Вадим Бабак) нанесены такие слова: "Кубанским участковым - защитникам закона и правопорядка, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Прототипом увековечения послужил участковый инспектор майор милиции Ковалев Иван Трофимович, героически погибший 21.07.1990 года".

Фото: 42.мвд.рф
Министр внутренних дел России представил лучшего участкового

Жизнь старшего сотрудника Лабинского районного отдела внутренних дел Ивана Ковалева трагически оборвалась 30 лет назад в схватке с вооруженными преступниками. За этот подвиг майор милиции был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Его именем названа улица в станице Зассовской. Приказом министра внутренних дел майор Ковалев зачислен навечно в списки личного состава Лабинского РОВД.

В торжественной церемонии приняли участие глава полиции Кубани Владимир Андреев, сотрудники управления участковых уполномоченных краевого главка, родственники и сослуживец героя - ветеран органов внутренних дел Сергей Суховеев, который начинал службу под руководством Ковалева.

- Мой дедушка 25 лет служил участковым инспектором милиции станицы Зассовской Лабинского района, - рассказывает его внучка капитан полиции Яна Савичева. - Он был очень добрым человеком, всегда со вниманием относился к человеку, который обращался к нему с любой просьбой. За это станичники называли его "добрым Анискиным".

Иван Трофимович за четверть века работы в милиции не раз участвовал в задержании опасных преступников, причем нередко, по словам оперативников, обезвреживал их даже без применения оружия. После одной из таких операций объяснил произошедшее такими словами: "А что, он хитрее всех на свете? И потом, пальбу поднимать, даже по такому… Это уж если совсем деваться некуда…"

В ту роковую ночь майора разбудили сообщением о том, что группа неизвестных пытается проникнуть в центральный магазин Зассовской. Накинув форму и взяв табельный пистолет Макарова, он бросился к находившемуся недалеко от дома магазину. Неожиданно один из бандитов выстрелил в участкового из охотничьего ружья. Получив тяжелое ранение в живот, Ковалев открыл ответный огонь, убив одного из нападавших и ранив другого. Отстреливаясь, остальные преступники (их потом поймали и осудили) были вынуждены скрыться на автомобиле. А Иван Ковалев умер по дороге в больницу.

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