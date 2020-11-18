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18.11.2020 11:37
Рубрика: Общество

Борьба с невидимым врагом

Успешный предприниматель пошла работать в ковидный госпиталь младшей медсестрой
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 260(8314)
Пандемия проверяет на прочность систему здравоохранения Крыма: при резком увеличении числа заболевших - острый дефицит медработников в инфекционных госпиталях. Пока одни критикуют медучреждения, другие пытаются помочь и идут работать в "красную зону". Жительница Симферополя Татьяна Савицкая - предприниматель, была и директором предприятия, и возглавляла благотворительный фонд. А сейчас она младшая медсестра в Симферопольской клинической больнице, которая с сентября стала ковидным госпиталем.
Нагрузка на медперсонал - огромная. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым Нагрузка на медперсонал - огромная. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Нагрузка на медперсонал - огромная. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

Татьяна говорит, что по-другому поступить не могла, не привыкла оставаться в стороне и просто наблюдать за происходящим. Еще весной во время самоизоляции она стала волонтером, привлекла к благотворительности предпринимателей и депутатов: они покупали продукты и развозили их нуждающимся.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Увидела в Фейсбуке объявление, что Симферопольской клинической больнице, которая стала госпиталем для пациентов с коронавирусом, нужны врачи, медсестры и санитарки. Наверное, неделю попадалось мне это объявление на глаза. Поговорила со своей семьей, восторга мое решение у родных не вызвало. Медицинского образования у меня нет. 15 сентября я пошла в отдел кадров больницы, говорю: сотрудники нужны? Они: нужны! Посмотрели мою трудовую книжку, удивились и говорят: вы понимаете куда идете? - рассказывает Татьяна.

Она прошла дистанционные курсы, получила сертификат младшей медсестры. В госпитале работает с 8 октября.

О себе Татьяна рассказывает неохотно, говорит: не о ней писать надо, а о девочках, которые здесь с самого начала.

- Я попала в хорошую смену, со мной вместе работают три младшие медсестры - Таня Булыгина, Лиля Кабанова и Лена Полуянова, они такие добросердечные, большие труженицы. Не испугались, не уволились, делают свое дело с полной самоотдачей, хотя у них семьи, дети. Я знаю, что с этими людьми и дальше пойду по жизни, не зависимо от того, буду ли с ними работать, - говорит Татьяна.

Она признается: первые сутки дежурства с непривычки были очень тяжелые. В СИЗах (средствах индивидуальной защиты) работать сложно. Они не пропускают воздух, в них тяжело ходить и дышать, на смену их выдают три штуки. Приходится не просто ходить в таком обмундировании, а бегать с четвертого на первый этаж раз 30 за смену: вынести мусор, отнести кровь в лабораторию, получить продукты, развезти завтрак, обед и ужин на 100 человек, потом собрать посуду, залить ее дезраствором и спустить на первый этаж. А еще надо вымыть и продезинфицировать палаты, поменять судна, памперсы, постельное белье - многие пациенты тяжелые, лежачие, надо отвезти на каталке на рентген...

Как поликлиники Крыма обслуживают пациентов во время пандемии

Не то что присесть некогда, нет времени постоять несколько минут, перевести дух.

- День или ночь, я не понимала, какое время суток сейчас. Я смотрела на этих девочек-медсестер, они для меня герои. Не присевши, бегом, с шутками и прибаутками. Кого-то надо покормить с ложечки, старики отказываются есть... Сказать доброе слово человеку - моральная поддержка очень важна, ﻿-  говорит Татьяна.

В больнице на 68 человек лежат около 100 пациентов, даже в коридорах. Нагрузка на персонал огромная. Три ночные медсестры на сотню человек, и всем надо успеть поставить капельницы и уколы. Врачи работают и по 60 часов, до обмороков - падают от усталости. Не все молодые специалисты готовы трудиться в таких условиях, многие приходят и уходят.

И не всегда доброе слово услышит медперсонал от пациентов, более того - их могут и оскорбить, и чем-нибудь в них запустить. Но никто не обижается, медработники понимают: всему виной физическое состояние, больные часто не понимают, что происходит и где они находятся. Все это из-за резкого снижения сатурации (степени насыщения крови кислородом).

- Только чувство юмора спасает и мысли о том, что дома семья. Я буду здесь работать, пока будет нужна моя помощь. Я видела войну на Донбассе, и это тоже война, только враг невидимый. Но он убивает людей, - добавляет Татьяна.

Медработники призывают крымчан не игнорировать ношение масок в общественных местах.

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- Да в ней сложно дышать, но поверьте, нам 24 часа в сутки в этих костюмах и масках еще сложнее. Сейчас попадают в больницу и те, кто раньше отрицал существование вируса. Ковид сильно помолодел, у нас лежат и 20-летние, и люди среднего возраста, - свидетельствует Татьяна.

Студенты помогают медикам

Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" основано в 2013 году активистами проекта "Волонтеры Склифа". Сегодня это одна из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД "Волонтеры-медики". В Крыму движение объединяет более 500 человек - это студенты медицинских колледжей и Медакадемии. Волонтеры-медики помогают персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, а также содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни.

Фото: РИА Новости
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В пандемию работы у добровольцев прибавилось. Медицинские организации столкнулись с дефицитом кадров, многие врачи и медсестры болеют, поэтому сейчас как никогда нужна поддержка волонтеров. Работают студенты не в "красной зоне". Они помогают медикам в диализных центрах и поликлиниках. Обязательные условия для добровольцев - пройти тест на коронавирусную инфекцию и соблюдать все санитарно-гигиенические нормы. В свою очередь медучреждения обеспечивают ребят средствами индивидуальной защиты.

Будущие медики работают в регистратуре поликлиник, измеряют посетителям температуру, давление, учат их пользоваться инфоматами. Студенты старших курсов, у кого уже есть квалификация среднего медперсонала, под наблюдением медсестры могут ставить уколы.

Справка "РГ"

По данным министерства здравоохранения РК, по состоянию на начало 2020 года в учреждениях здравоохранения Крыма не хватало 384 медицинских сестер и 863 врачей. Наибольшее число вакансий в Армянске, Евпатории и Красногвардейском районе. Самые дефицитные специальности - семейный врач, участковый врач-педиатр, инфекционист, пульмонолог, терапевт, фтизиатр, хирург, ортопед, врач скорой помощи, анестезиолог-реаниматолог.

С начала года прибыли в Крым из других субъектов РФ или перешли в государственные из частных клиник 43 врача и 65 работников среднего медицинского звена. Недавно для работы в горбольницу N7 в Симферополе, на территории которой находится ковидный госпиталь, были привлечены семь врачей из Центра профилактики борьбы со СПИДом, кожно-венерологического диспансера, а также девять студентов КФУ. Ожидается приезд еще 30 сотрудников из Федерального медико-биологического агентства.

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