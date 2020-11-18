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18.11.2020 12:39
Рубрика: Общество

Чтобы история не повторилась

У Видного увековечили место последнего боя Гражданской войны на территории полуострова
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 260(8314)
В Красногвардейском районе Крыма у поселка Видное открыли памятный знак на месте последнего сражения времен Гражданской войны между частями 2-й Конной армии Михаила Фрунзе и марковскими полками барона Врангеля. Знак установлен местными активистами при поддержке Русской общины Крыма, Российского военно-исторического общества, а также администрации и депутатов Красногвардейского района.
Памятный знак создали на пожертвования жителей Красногвардейского района. Фото: Сергей Винник/РГ Памятный знак создали на пожертвования жителей Красногвардейского района. Фото: Сергей Винник/РГ
Памятный знак создали на пожертвования жителей Красногвардейского района. Фото: Сергей Винник/РГ

Именно здесь, в балке, вблизи станции Курман-Кемельчи (ныне Урожайная), 12 ноября 1920 года сошлись в последнем сражении части марковцев, отступавших в сторону Симферополя и двигавшиеся в том же направлении подразделения 2-й Конной армии Михаила Фрунзе. В тот день марковцы фактически прикрывали отступление белых с севера полуострова. Все они уже понимали, что война проиграна, но продолжали сохранять верность присяге.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Красные и белые фактически шли в одном направлении вдоль железной дороги на дистанции около километра друг от друга. Разрозненные подразделения саперного батальона, кавалерии, артиллеристов объединил под своей командой полковник Сагайдачный. У нынешнего сила Видное противники стали сближаться в балке. В это время на станции Курман-Кемельчи находились три бронепоезда белых. Они-то и открыли огонь, спровоцировав начало последнего сражения Гражданской войны. На стороне белых было примерно восемь полков, но что это были за части? Истерзанные в боях на Перекопе, не укомплектованные, собранные из остатков, их лишь условно можно было считать полками. На стороне красных было моральное превосходство, они наступали, до взятия Крыма оставались считанные дни.

- Бронепоезда со станции, чтобы поддержать белых, открыли массированный огонь по балке. Но когда там сошлись две армии, все перемешалось, и орудия били куда попало, - рассказал "РГ" председатель районного отделения Российского военно-исторического общества Валерий Линевич.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Местная жительница Александра Довгаль, которой тогда было 14 лет, оставила свои воспоминания об этом дне. Бой был такой, что шрапнелью накрыло и деревню. Наутро вся балка была покрыта телами. Вперемешку лежали белые, красные, убитые лошади, перевернутые и разбитые тачанки, остовы орудий. С обеих сторон здесь погибло около тысячи человек. Для них санитарное захоронение стало братской могилой. Сегодня на этом месте находятся дачи.

Когда историки выяснили детали этого последнего боя Гражданской войны, средства на памятный знак собрали всем миром. Кто-то из предпринимателей смог оплатить массивный камень, кто-то привез его к месту установки на собственной машине, другие помогли вымостить площадку плиткой и выгравировать стихотворные строки.

P.S.

Сегодня, когда отношение к Гражданской войне в обществе изменилось, в Крыму появляются новые памятники. В сентябре 2016 года на территории храма апостола Андрея Первозванного в Керчи открылся первый в России памятник барону Петру Врангелю, установленный на народные пожертвования. В годовщину 100-летия "Русского исхода" в Севастополе появится монумент национальному примирению. А в Ялте и Симферополе в эти дни проходят научные конференции, посвященные Гражданской войне. Русская община Крыма уже заявила о намерении издать книгу историка Валерия Линевича "Последний залп Гражданской". Ее первые экземпляры поступят во все школы Крыма.

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