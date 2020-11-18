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18.11.2020 10:18
Рубрика: Общество

В Крыму запретили новогодние корпоративы и фуршеты

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму из-за стремительного распространения коронавируса вводятся ограничения на работу заведений общественного питания. Их деятельность будет запрещена с 22.00 вечера до 8.00 утра в период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

- Введение ограничений является вынужденной, необходимой мерой в связи с прогнозируемым на середину декабря сезонным пиком заболеваемости коронавирусом, - уточнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как отметила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико, ограничение коснется банкетов, свадеб, концертов, прочих увеселительных мероприятий, в том числе на территории мест размещения, в гостиницах, СПА-комплексах.

С 20 декабря по 15 января будут запрещены любые банкеты, фуршеты, корпоративы в закрытых помещениях, а учреждения общепита не будут работать с 22.00 до 8.00. При этом работа на вынос не запрещается.

По словам Натальи Пеньковской, 85 процентов заболевших COVID-19 присутствовали на каких-то мероприятиях в заведениях общественного питания. В Крыму сейчас самый высокий в ЮФО показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по суточному коэффициенту.

- Выше только в Калмыкии, - отметила Пеньковская.

За неделю в Крыму коронавирусная инфекция выявлена у 1356 человек. Рост заболеваемости составил 12 процентов. Увеличение числа заболевших отмечается в Ялте, Судаке, Феодосии, Бахчисарае, Ленинском, Нижнегорском и Советском районах. 62 человека находятся в тяжелом состоянии, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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