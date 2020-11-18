Правительство Севастополя уже более года пытается остановить вывоз полезных ископаемых и грунта с участка возле пляжа в Языковой балке, и на днях работы заморозили снова. В прошлый раз их остановили год назад. Власти, местные жители и ученые считают, что природе наносится серьезный вред, но владелец участка заверяет, что борется с оползнями и обвалами.

Участок площадью 14,7 гектара находится на берегу моря возле аэродрома Бельбек. Он предоставлен частному владельцу для ведения личного крестьянского хозяйства. Однако ничего похожего на хозяйство там нет. Весь берег изрыт экскаваторами и бульдозерами, то и дело подъезжают самосвалы, которые увозят грунт и камни в неизвестном направлении.

Тревогу забили жители соседнего садового товарищества "Берег". Вместо безлюдных склонов возле их домов образовался шумный карьер. Пляж, куда они приходили отдыхать, оказался под угрозой исчезновения. Работы ведутся в водоохранной зоне Черного моря без присмотра экологов и каких бы то ни было согласований.

Городские чиновники поддержали граждан, провели несколько проверок, обратились в суд. В ноябре 2019 года пресс-служба правительства Севастополя объявила, что незаконные работы в Языковой балке остановлены. А спустя год карьер снова заработал.

Севприроднадзор еще в 2019 году установил, что в Языковой балке действительно идет добыча ископаемых безо всяких разрешений и согласований. Компанию "Листригоны", которая организовала работы, оштрафовали на 850 тысяч рублей за пользование недрами без лицензии. В августе этого года штраф был отменен Арбитражным судом Севастополя, Севприродназор подал апелляцию. В ведомстве подсчитали ущерб, нанесенный берегу Черного моря, он составил 44 миллиона рублей.

Директор "Листригонов" Сергей Скурский заявляет, что участок находится в зоне активного оползня и постепенно обваливается в море. Могут пострадать люди, а отвечать за их безопасность придется владельцу земли. Поэтому было решено начать террасирование и срезать часть склона. Разрешений на такие работы не требуется, уверяет он.

Природоохранная прокуратура Севастополя тем временем добилась в суде запрета на добычу ископаемых и пользование недрами в водоохранной зоне. В сентябре этого года решение Нахимовского районного суда Севастополя вступило в силу. Было доказано, что на участке вели сортировку песчано-гравийной смеси, гальку дробили, перерабатывали в щебень и вывозили. По договору с подрядчиком все вывезенное должны были вернуть на участок в качестве материала для опорных стен и берегоукрепительных работ.

Но глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова на прошлой неделе сообщила, что работы продолжаются. Однако теперь с участка вывозят не полезные ископаемые - щебень и гальку, а грунт. По данному факту начато административное расследование по статье 8.42 КоАП - нарушение специального режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне.

- Провели рейд совместно с сотрудниками МВД, остановили транспорт, - добавила Гаврилова. - Вывоз грунта нельзя классифицировать как добычу полезных ископаемых. Законность этих действий устанавливается в рамках административного расследования.

Она также рассказала, что проект земляных работ, подготовленный подрядчиком, не проходил экспертизу и не был согласован с Севприроднадзором. Из-за вмешательства техники оползень стал еще более опасным.

- Мы подвергаем сомнению проектные решения, - заявила Гаврилова. - Обследование показало усиление оползней на этой территории.

По словам Гавриловой, материалы проверок переданы в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. На их основании возбуждено уголовное дело, однако приостановить земляные работы на время расследования не удалось.

Также до конца не ясно, что будет на участке после завершения террасирования. Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов заявил, что его ведомство не выдавало никаких разрешений на строительство и ничего не согласовывало.

- Строительство там не планируется, - заверил Жукалов. - Правообладатель говорит, что выполняет планировку и выемку грунта, чтобы остановить оползневые процессы.

Слова чиновника звучат странно, ведь еще в сентябре 2019 года департамент архитектуры и градостроительства, который тогда возглавлял Александр Моложавенко, дал добро компании "Листригоны" на разработку проекта планировки и межевания территории для строительства в Языковой балке экодеревни "Эфимовна" (распоряжение департамента от 17.09.2019 N 184). На подготовку проекта отводилось полгода, однако он до сих пор не выносился на общественные слушания и не был утвержден.

Но проект появился в интернете. В Языковой балке планировалось построить экодеревню на 75 коттеджей с рекреационной зоной вдоль Большого любимовского оползня. В усадьбах предполагались бассейны, сады, виноградники, подсобное хозяйство. На территории - инфраструктура для лечебно-оздоровительного отдыха, торговые и спортивные объекты, на берегу моря - причалы и пирсы для стоянки катеров и яхт. Ранее, в 2015 году, проект экодеревни в Языковой балке рассматривался на Градостроительном совете Севастополя и не вызвал особых нареканий.

На прошлой неделе чиновники департамента городского хозяйства Севастополя остановили 15 грузовиков, вывозивших грунт из Языковой балки. После этого городская комиссия по ЧС рекомендовала владельцу участка приостановить любые работы, пока территория не будет обследована геологами. Специалисты должны определить, как скажется вывоз грунта на развитии оползневых процессов, и предложить решение для защиты и укрепления берега. "Проведение работ без инженерно-геологических изысканий может привести к неконтролируемой активности оползня", - сказано в протоколе комиссии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил следить за тем, чтобы работы на участке не велись, пока дело будет рассматриваться в судах.