Волгоградские медики получили новое оборудование для борьбы с COVID-19

В волгоградскую клиническую больницу № 4 поступила новая медицинская техника, что позволит расширить возможности для успешного лечения коронавирусной инфекции. Многофункциональная система Plasauto∑ будет использоваться в отделении реанимации у тяжелых пациентов с сепсисом, острой почечной и печеночной недостаточностью, системными заболеваниями.

Система Plasauto∑ предназначена для очистки крови у пациентов с хроническими заболеваниями почек. Оборудование также способно помочь и больным с COVID-19, у которых есть подозрение на сепсис.

Техника используется без каких-либо противопоказаний и побочных эффектов, ее применяют в самых сложных случаях. Экстракорпоральная гемокоррекция и детоксикация рекомендованы Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции при неэффективности других методов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ранее в клинической больнице № 4 установили аппараты для кислородно-гелиевых ингаляций больным с COVID-19 и для лечения инфекции оксидом азота.

На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильному ведомству представить предложения по формированию дополнительного резерва медицинского оборудования.