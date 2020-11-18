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18.11.2020 20:44
Рубрика: Экономика

Бутылкам отмерили зону

Завод по переработке пластика открыли в астраханской колонии
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Колючая проволока, железные двери КПП, за ними - вычищенная асфальтовая площадка, просматриваемая часовыми, а в середине - добротный цех "двойки" - астраханской колонии строгого режима. На трех тысячах квадратных метров блестит под лампами только что смонтированная линия по переработке пластиковых бутылок, 16 заключенных в бушлатах выкладывают их на ленту установки.
Заключенные смогут переводиться в колонии ближе к дому

Эта идея пришла в голову астраханскому предпринимателю Кариму Обами. Проработав в фирме, у которой в "двойке" есть цех по производству "вкладышей" для железнодорожных вагонов, он решил, что бизнес за колючей проволокой - это выгодно. Из издержек - временные затраты на досмотр машин на КПП, в связи с чем в день получается завезти не больше двух фур. Но с выполнением плана пока проблем нет. Комплекс рассчитан на прием 200 тонн бутылок в месяц, их везут спрессованными кипами из Дагестана и Чечни. В установке пластик очищается и перемалывается за час в 500 кг сырья, которое поставляется на заводы в Нижний Новгород, Сыктывкар и Москву.

Оборудование автоматическое, от заключенных требуется только выкладывать бутылки на ленту и следить за работой агрегата. В смене - 16 человек. По договору с УФСИН предприниматель оплачивает также и обучение осужденных. Все они прошли подготовку на базе расположенных в колонии ПТУ. По словам замначальника УФСИН по Астраханской области Станислава Берсенева, в "двойке" уже есть 13 производств: шьют форму, делают консервы, сувениры, мусорные баки, но завод по переработке пластика - первый крупный проект.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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