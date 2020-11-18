Житель Анапы застрелил пастуха из-за спора о коровах

В Анапе в отношении 35-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 41-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, днем 13 ноября 2020 года 41-летний мужчина вместе с родственником приехал в район кубанского хутора Куматырь для проверки арендованных им полей. Там мужчины встретили пастуха, который пас коров, поедавших его посевы.

Между арендатором и пастухом произошел конфликт, о котором последний сообщил хозяину крупного рогатого скота. Затем на место прибыл обвиняемый с двумя знакомыми и стал выяснять отношения с приезжим. Во время ссоры фигурант произвел не менее трех выстрелов из пистолета по телу и ногам оппонента. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия.

Родственник пострадавшего повез его на своем автомобиле в больницу, но по дороге из-за ранений потерпевший скончался.

Сотрудники полиции в тот же день установили местонахождение обвиняемого. Его арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.