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За время борьбы с коронавирусом нагрузка на медиков капитально выросла. Особенно на скорую помощь. В Волгоградской области работает 131 бригада. И часто от населения слышны нарекания по поводу оперативности приезда "кареты" 03. Врачи объяснили, в каких случаях доктор должен приехать в считанные минуты.

- Многие наши граждане уверены, что медицинская машина должна приехать в ближайшие 20 минут. У кого-то заболела голова, поднялась температура, он делает вызов. Но за 20 минут экипаж должен приехать в экстренных случаях, когда есть угроза жизни. Это при ДТП, остром инфаркте миокарда, преждевременных родах. Даже если у нас был другой вызов, получив информацию о случае, при котором человек может умереть, ближайшая машина разворачивается и едет туда, где она нужнее, - говорит главный врач клинической станции скорой медицинской помощи Олег Ярыгин.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Все остальные случаи не считаются неотложными. К таким пациентам тоже приедет бригада, но уже в порядке очереди. И скорость оказания помощи никакими нормативами не определена.

Часто врачи получают необоснованные вызовы в ситуациях, когда больному лучше бы обратиться в поликлинику и пригласить доктора на дом. Там, конечно, тоже большая загрузка. Но это будет полезнее для самого гражданина, ведь врач скорой помощи не назначает лечение и не проводит тесты.

- У нас есть все необходимые лекарства и оборудование, - рассказывает врач линейной бригады Анна Морозова. - Непрофильные вызовы случаются: у пациента температура, боль в горле или кашель. Это не экстренные показания. Вот если боль в грудной клетке, удушье, потеря сознания, тогда к нам. Мы не возим в стационар всех, кто хочет лечиться.

Особенно выросло количество обращений от людей, подозревающих у себя коронавирус. Но "скорая" не сможет провести тест. Чем меньше будет необязательных вызовов, тем быстрее медики приедут к тому, кому они действительно нужны.

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